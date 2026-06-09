martes 9  de  junio 2026
Baloncesto

Victor Wembanyama lidera la reacción de los Spurs y aprieta las Finales de la NBA

Victor Wembanyama brilló con 32 puntos y lideró la victoria de los Spurs 115-111 sobre los Knicks en el Juego 3 de las Finales de la NBA, reduciendo la serie a 2-1

El ala-pívot francés de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama (número 01), lanza a canasta mientras es defendido por el base de los Knicks, Landry Shamet (número 44), y el base de los Knicks, Josh Hart (número 03), durante el tercer partido de las Finales de la NBA entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks en el Madison Square Garden de Nueva York, el 8 de junio de 2026.

El ala-pívot francés de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama (número 01), lanza a canasta mientras es defendido por el base de los Knicks, Landry Shamet (número 44), y el base de los Knicks, Josh Hart (número 03), durante el tercer partido de las Finales de la NBA entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks en el Madison Square Garden de Nueva York, el 8 de junio de 2026.

SAUL LOEB / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Victor Wembanyama firmó una actuación estelar de 32 puntos, ocho rebotes y seis asistencias para guiar a los San Antonio Spurs a una victoria por 115-111 sobre los New York Knicks en el tercer partido de las Finales de la NBA, reduciendo la desventaja de la serie a 2-1.

Tras la dolorosa derrota en el segundo encuentro, marcada por una pérdida de balón decisiva en los instantes finales, la joven estrella francesa respondió con autoridad y consiguió su primer triunfo en unas Finales. Wembanyama fue determinante especialmente en el último cuarto, donde anotó 10 puntos para mantener a raya los intentos de remontada de Nueva York.

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Los Spurs evitaron caer en un agujero de 3-0, una situación de la que ningún equipo ha logrado recuperarse en la historia de las Finales. Además de Wembanyama, destacaron Stephon Castle, con 23 puntos, y De’Aaron Fox, quienes aportaron canastas clave en los minutos decisivos.

El encuentro, disputado en un repleto Madison Square Garden, puso fin a la impresionante racha de 13 victorias consecutivas de los Knicks en estos playoffs, la segunda más larga en la historia de la postemporada de la NBA. El equipo neoyorquino también sufrió su primera derrota en 46 días.

Jalen Brunson volvió a liderar a los Knicks con 32 puntos, mientras que OG Anunoby añadió 28. Sin embargo, la escasa producción ofensiva de Karl-Anthony Towns, limitado a 11 unidades, y los problemas de faltas de Mikal Bridges complicaron el rendimiento del conjunto local.

San Antonio comenzó con fuerza y llegó a tener ventaja de doble dígito en el primer cuarto gracias al dominio de Wembanyama. Los Knicks reaccionaron antes del descanso y se fueron al intermedio arriba 64-57, pero los visitantes retomaron el control en la segunda mitad.

Un triple de Castle a falta de 1:53 para el final colocó a los Spurs con ventaja de siete puntos y terminó siendo decisivo. Aunque Anunoby acercó a los Knicks con un triple en los últimos segundos, dos tiros libres de Castle sellaron el triunfo texano.

La serie continuará este miércoles con el cuarto partido, nuevamente en San Antonio, donde los Spurs buscarán igualar unas Finales que parecían inclinarse claramente hacia Nueva York. Los Knicks, por su parte, mantienen la ventaja, pero ahora enfrentan una presión inesperada en su intento de conquistar su primer campeonato desde 1973.

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