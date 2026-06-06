Knicks quedan a dos victorias del título de la NBA tras dramático triunfo sobre Spurs

Jalen Brunson # 11 de los New York Knicks intenta un tiro libre durante el último cuarto contra los San Antonio Spurs en el segundo partido de las Finales de la NBA 2026 en el Frost Bank Center el 5 de junio de 2026 en San Antonio, Texas.

Los New York Knicks están cada vez más cerca de poner fin a una sequía histórica. La franquicia neoyorquina derrotó 105-104 a los San Antonio Spurs este viernes y tomó ventaja de 2-0 en las Finales de la NBA, quedando a solo dos triunfos de conquistar su primer campeonato desde 1973.

El héroe de la noche fue Jalen Brunson, quien convirtió un tiro libre decisivo a falta de 9.5 segundos después de una pérdida de balón de Victor Wembanyama. El joven fenómeno francés tuvo la oportunidad de darle la victoria a San Antonio en la última posesión, pero su lanzamiento se quedó corto y los Knicks celebraron un triunfo que los acerca al sueño del título.

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Karl-Anthony Towns lideró a Nueva York con 21 puntos y 13 rebotes, mientras que Brunson y Mikal Bridges aportaron 20 unidades cada uno. Con la victoria, los Knicks extendieron a 13 su racha consecutiva de triunfos en estos playoffs, la segunda más larga en la historia de la postemporada de la NBA.

Los Knicks hacen historia en las Finales

Nueva York se convirtió en apenas el tercer equipo en la historia de las Finales en ganar los dos primeros partidos como visitante. Antes lo lograron los Chicago Bulls de Michael Jordan en 1993 y los Houston Rockets de Hakeem Olajuwon en 1995. Ambos terminaron levantando el trofeo Larry O'Brien.

La serie ahora se trasladará al Madison Square Garden, donde los Knicks tendrán la oportunidad de acercarse aún más al campeonato frente a una afición que espera este momento desde hace más de cinco décadas.

Wembanyama reaccionó tarde

Tras una discreta primera mitad, Victor Wembanyama despertó en la segunda parte y terminó con 29 puntos para los Spurs. De'Aaron Fox añadió 20 unidades.

San Antonio llegó a remontar una desventaja de 12 puntos en el último cuarto. Con 57 segundos por jugar, Wembanyama completó una jugada de tres puntos para colocar a los Spurs arriba 104-102, su primera ventaja en casi dos cuartos completos.

Sin embargo, Brunson respondió inmediatamente para empatar el encuentro. Después de un fallo de Wembanyama y un rebote ofensivo de OG Anunoby, los Knicks prepararon la posesión decisiva. Aunque los Spurs lograron una parada defensiva, una pérdida de balón del propio Wembanyama abrió la puerta para que Brunson recibiera una falta y anotara el tiro libre ganador.

Nueva York se prepara para una fiesta histórica

El tercer partido se disputará el lunes en el Madison Square Garden y la expectativa es enorme. La demanda de boletos se disparó tras el segundo triunfo consecutivo de los Knicks, con entradas en el mercado secundario acercándose a los 9.000 dólares incluso para los asientos más alejados de la cancha.

La ciudad de Nueva York se ilusiona con celebrar un campeonato que no llega desde hace 53 años, mientras los Knicks intentan completar una de las historias más memorables de la NBA moderna.