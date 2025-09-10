Arrestan a un hincha del Oviedo por gestos racistas contra Mbappé

El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, camina en la cancha tras la derrota del club blanco ante el Valencia, el 5 de abril de 2025.

MADRID.- Un hincha del Oviedo fue detenido por "escenificar gestos y sonidos racistas" contra Kylian Mbappé durante el partido en el Carlos Tartiere entre el club asturiano y el Real Madrid el 24 de agosto, informó este miércoles la policía española.

Tras la celebración del encuentro, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) denunció "gritos y sonidos racistas contra jugadores madridistas", que llegaron a emitirse después en un programa deportivo en la televisión y plataformas de redes sociales.

Fútbol El polémico gesto de Vinícius tras el segundo gol de Mbappé ante el Real Oviedo: ¿a quién iba dirigido?

El análisis de las imágenes y videos ayudó a los agentes a identificar al aficionado que se hallaba en la grada de animación local, conocida como Fondo Norte.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kylian Mbappe (@k.mbappe)

Al seguidor, arrestado por un delito contra la integridad moral y otro de odio, se le ve subiendo y bajando los brazos de manera "visible" y "exagerada" imitando a un mono en el minuto 37, cuando el Real Madrid celebraba el primer gol de su triunfo (3-0), anotado por Mbappé.

Según la Policía Nacional, también fue propuesto para sanción administrativa por infracción contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que contempla multas de 60.000 euros (70.000 dólares) hasta 650.000 euros (760.000 dólares) para faltas muy graves, así como la prohibición de acceso a los terrenos de juego.

"De la investigación se dio cuenta igualmente a la Fiscalía Delegada para la Tutela Penal para la Igualdad y Contra la Discriminación, quien se encarga de los delitos que tienen una motivación de odio y que, según refiere el Código Penal, podrían llevar aparejada una pena de hasta tres años de prisión", informó la policía.

Salvador para Francia

Por otro lado, Mbappé salvó a la selección francesa de la trampa de Islandia (2-1) al firmar su 52º gol con los Bleus y ofrecer una asistencia este martes en el Parque de los Príncipes, para encauzar la clasificación al Mundial 2026.

Francia tiene seis puntos y lidera el grupo D con tres más que Islandia, mientras que Ucrania y Azerbaiyán tienen uno. El primer clasificado avanza de manera directa al Mundial.

Capitán sobriedad. Sin brillar particularmente, transformó un penal justo antes del descanso (minuto 45) y ofreció un gol a Bradley Barcola (62) para evitar un mal paso de los suyos en casa.

"Kylian está bien mentalmente, en buena forma física, es capaz de hacer muchos esfuerzos. Es eficaz, un muy buen líder, tiene libertad y se entiende bien con Michael (Olise)", señaló el seleccionador Didier Deschamps a la televisión TF1.

FUENTE: AFP