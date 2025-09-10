miércoles 10  de  septiembre 2025
FÚTBOL

Arrestan a un hincha del Oviedo por gestos racistas contra Mbappé

Al seguidor, arrestado por un delito contra la integridad moral, se le vio imitando a un mono tras un gol del Real Madrid, anotado por Kylian Mbappé

El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, camina en la cancha tras la derrota del club blanco ante el Valencia, el 5 de abril de 2025.

El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, camina en la cancha tras la derrota del club blanco ante el Valencia, el 5 de abril de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Un hincha del Oviedo fue detenido por "escenificar gestos y sonidos racistas" contra Kylian Mbappé durante el partido en el Carlos Tartiere entre el club asturiano y el Real Madrid el 24 de agosto, informó este miércoles la policía española.

Tras la celebración del encuentro, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) denunció "gritos y sonidos racistas contra jugadores madridistas", que llegaron a emitirse después en un programa deportivo en la televisión y plataformas de redes sociales.

Lee además
El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 4 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Mbappé empieza una segunda temporada en el Real Madrid con hambre de logros colectivos
El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, celebra después de marcar el tercer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la liga española entre el Real Oviedo y el Real Madrid CF en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo el 24 de agosto de 2025. 
Fútbol

El polémico gesto de Vinícius tras el segundo gol de Mbappé ante el Real Oviedo: ¿a quién iba dirigido?

El análisis de las imágenes y videos ayudó a los agentes a identificar al aficionado que se hallaba en la grada de animación local, conocida como Fondo Norte.

Embed

Al seguidor, arrestado por un delito contra la integridad moral y otro de odio, se le ve subiendo y bajando los brazos de manera "visible" y "exagerada" imitando a un mono en el minuto 37, cuando el Real Madrid celebraba el primer gol de su triunfo (3-0), anotado por Mbappé.

Según la Policía Nacional, también fue propuesto para sanción administrativa por infracción contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que contempla multas de 60.000 euros (70.000 dólares) hasta 650.000 euros (760.000 dólares) para faltas muy graves, así como la prohibición de acceso a los terrenos de juego.

"De la investigación se dio cuenta igualmente a la Fiscalía Delegada para la Tutela Penal para la Igualdad y Contra la Discriminación, quien se encarga de los delitos que tienen una motivación de odio y que, según refiere el Código Penal, podrían llevar aparejada una pena de hasta tres años de prisión", informó la policía.

Salvador para Francia

Por otro lado, Mbappé salvó a la selección francesa de la trampa de Islandia (2-1) al firmar su 52º gol con los Bleus y ofrecer una asistencia este martes en el Parque de los Príncipes, para encauzar la clasificación al Mundial 2026.

Francia tiene seis puntos y lidera el grupo D con tres más que Islandia, mientras que Ucrania y Azerbaiyán tienen uno. El primer clasificado avanza de manera directa al Mundial.

Capitán sobriedad. Sin brillar particularmente, transformó un penal justo antes del descanso (minuto 45) y ofreció un gol a Bradley Barcola (62) para evitar un mal paso de los suyos en casa.

"Kylian está bien mentalmente, en buena forma física, es capaz de hacer muchos esfuerzos. Es eficaz, un muy buen líder, tiene libertad y se entiende bien con Michael (Olise)", señaló el seleccionador Didier Deschamps a la televisión TF1.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Real Madrid se va al parón FIFA con un rendimiento impecable y un liderato provisional

Barcelona apela por la misma estrategia del Real Madrid e inscribe a un jugador con ficha de filial

Sergio Ramos presenta "Cibeles", un homenaje musical al Real Madrid

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador venezolano Nicolás Maduro, derecha, habla con Diosdado Cabello, el número dos del régimen.
POLÍTICA

Presión militar de EEUU consigue sacar diferencias entre Maduro y Cabello

Imagen referencial.
FRAUDE MIGRATORIO

Argentino obtiene ciudadanía de EEUU mediante Ley de Ajuste Cubano, ¿a qué se enfrenta?

La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
INMIGRACIÓN

El tiempo que suele tardar el USCIS en tramitar la green card

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
DROGAS

Trinidad y Tobago afirma que no buscará cuerpos de la embarcación narco atacada por EEUU

El portero venezolano Rafael Romo reacciona tras perder el partido de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Venezuela y Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, en Maturín, Venezuela, el 9 de septiembre de 2025. 
Fútbol

Venezuela queda eliminada: cayó ante Colombia en Maturín y Bolivia la dejó sin repechaje

Te puede interesar

El comentarista conservador estadounidense, Charlie Kirk, momentos antes de recibir un disparo en el cuello. 
ATAQUE

El comentarista conservador Charlie Kirk recibe un disparo en el cuello en una universidad en Utah

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth. 
SEGURIDAD

EEUU a Maduro: Estamos preparados para destruir a los narcoterroristas; la pelota está en su cancha

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
DROGAS

Trinidad y Tobago afirma que no buscará cuerpos de la embarcación narco atacada por EEUU

La alcaldesa de Hialeah  Jacqueline García-Roves y el Concejal  Jesús Tundidor. 
AL ROJO VIVO

Tundidor propone bajar 10% los impuestos en Hialeah; la alcaldesa lo tilda de "irresponsable"

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
EDUCACIÓN

Florida, líder en libertad educativa por cuarto año consecutivo