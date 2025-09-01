Barcelona apela por la misma estrategia del Real Madrid e inscribe a un jugador con ficha de filial

El atacante sueco Roony Bardghji, del Barcelona, aplaude antes de un partido contra el Como, el 10 de agosto de 2025.

BARCELONA.- Ante la dificultad de cumplir el "fair play" financiero, el FC Barcelona inscribió al sueco Roony Bardghji con ficha del equipo filial, que juega en la cuarta división española, según refleja la web de la federación catalana de fútbol.

El Barça, que logró incluir el viernes a Gerard Martín y el sábado al arquero polaco Wojciech Szczsny en LaLiga , no ha encontrado otra solución debido a la norma sobre el control financiero por la que se establece que los clubes no pueden gastar más de lo que ingresan.

Aun así, el centrocampista de 19 años puede entrar en la convocatoria del primer plantel de Hansi Flick, que sufrió el domingo su primer revés en el campeonato al empatar a uno contra el Rayo en Vallecas.

El Real Madrid también procedió a esta argucia legal con el argentino Franco Mastantuono, quien fue inscrito con el número 30 del Castilla, aunque juega con el primer equipo, dejando libre una plaza adicional en el primer plantel.

Bardghji llegó al Barcelona proveniente del FC Copenhague, que lo fichó en el verano boreal de 2020, tras empezar en la cantera del Malmö.

En 2022, ascendió al primer equipo del club danés, con el que disputó 84 partidos y marcó 15 goles.

Leverkusen destituye a Erik ten Hag

El Bayer Leverkusen, campeón de la Bundesliga en 2024 y subcampeón en 2025, destituyó a su entrenador, el neerlandés Erik ten Hag, tras sólo dos fechas disputadas del campeonato alemán, anunció el club de la periferia de Colonia este lunes.

Erik ten Hag fue nombrado a finales de mayo para suceder al español Xabi Alonso, quien tomó rumbo al Real Madrid después de casi tres temporadas en el Bayer, con el que puso fin en 2024 a una racha de once títulos seguidos de liga del Bayern Múnich.

"Esta decisión no fue fácil para nosotros. Nadie quería dar este paso", afirmó en un comunicado el director deportivo del club, Simon Rolfes.

Ten Hag, de 55 años, destituido por el Manchester United el pasado mes de octubre, se va con un balance en liga de una derrota en casa contra el Hoffenheim (2-1, después de haberse adelantado) y un empate ante el Werder Bremen (3-3, después de haber ido ganando 2-0 y 3-2).

