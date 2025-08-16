Mbappé empieza una segunda temporada en el Real Madrid con hambre de logros colectivos

El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 4 de mayo de 2025.

MADRID.- El delantero francés del Real Madrid , Kylian Mbappé , autor de una primera temporada de récord en la faceta individual, pero sin ningún título importante, empezará su segunda campaña en España en busca de la gloria colectiva que se le ha negado hasta ahora.

Mbappé disfrutó de un lujo que no conocía desde hace años: tres semanas de vacaciones. Estos días de descanso le sirvieron para desconectar, trabajar físicamente y llegar en buen estado con el objetivo de abrir el segundo capítulo de su carrera en la capital española.

Una pausa necesaria para el nuevo N.10 de la "Casa Blanca", afectado en junio por un virus durante el Mundial de Clubes, tras acabar una temporada tan frustrante como agotadora.

Sólo un mes después de su contratiempo en Estados Unidos, los aficionados madridistas volvieron a ver el martes a un Mbappé en plena forma, implicado y ya decisivo, durante el único partido amistoso oficial de la corta pretemporada merengue, frente al modesto equipo austríaco del Tirol (4-0).

Con un doblete y una asistencia, el jugador de Bondy ha iniciado el curso de manera perfecta, lejos de su comienzo tímido en el Santiago Bernabéu el verano pasado, antes de imponerse poco a poco como el líder en el ataque del equipo de Carlo Ancelotti.

Ni 10 ni 9, pero líder

Su estatus, difícil de definir al llegar a un equipo lleno de estrellas que había dominado Europa, no se cuestiona en estos momentos en el cuadro blanco.

Recuperar el N.10, que dejó Luka Modric tras marcharse al Milan, su número en la selección francesa, no es casual y debería ir acompañado, según la prensa madrileña, de una mayor responsabilidad en el vestuario.

El nuevo entrenador merengue, Xabi Alonso, ya había designado a Mbappé como el lanzador oficial de penales, poniendo fin al debate de quién debería hacerlo.

Aunque probablemente le resulte difícil mejorar sus estadísticas individuales (44 goles en todas las competiciones), el capitán de los Bleus, consciente de las exigencias tácticas del técnico vasco, tendrá que hacer esfuerzos colectivos adicionales, al igual que ha hecho su amigo Ousmane Dembélé en el París Saint-Germain.

"Necesitamos y tenemos que defender todos. Los once jugadores que estén en el campo tienen que estar involucrados en el momento defensivo", advirtió Alonso durante el Mundial de Clubes. "Tenemos las mismas exigencias con Mbappé que con Huijsen, Tchouaméni o Ceballos", añadió.

Conexión con Vinicius

Para aspirar a su, al fin, primera Liga de Campeones y a su primer Balón de Oro, Mbappé, coronado máximo goleador del fútbol europeo la temporada pasada, también tendrá que conectar con su compañero de ataque, el brasileño Vinicius Junior.

El entendimiento de ambos jugadores podría jugar un papel clave en la revolución táctica deseada por Alonso.

"Se trata de comprensión, de 'feeling'. Creo que puede funcionar bien, tienen (Mbappé y Vinicius) obviamente muchas cualidades individuales. Pero, debemos jugar juntos para que cada uno pueda beneficiarse del sistema colectivo", describe Alonso.

Siempre posicionado en la línea de ataque, pero con gran libertad de movimientos, Mbappé también podría aprovechar la irrupción del joven delantero español Gonzalo García para recuperar, al menos en algunos momentos, su posición preferente en el lado izquierdo.

Además, las incorporaciones del inglés Trent Alexander-Arnold como lateral derecho y del español Álvaro Carreras a la izquierda, así como el regreso de Dani Carvajal, también podrían ayudar a Mbappé a generar más ocasiones de peligro de cara a la portería rival.

Pero demostrar la misma eficacia que exhibió desde enero (32 goles en 38 partidos en todas las competiciones) depende de sí mismo, para conquistar los títulos con "el club de sus sueños".

FUENTE: AFP