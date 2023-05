Aseguran que Lewis Hamilton todavía es el piloto más rápido

Hubo una época en la que no había la menor duda de que Lewis Hamilton era el mejor piloto de toda la Fórmula 1 . El británico llegó a tomar la batuta de la máxima categoría del automovilismo por varios años y se convirtió también en uno de los competidores más famosos de la historia. Si bien el excampeón se mantiene activo, esos tiempos parecen haber quedado en el pasado, aunque no todos piensan lo mismo.

En un episodio reciente de "Beyond The Grid", Bottas destacó el gran trabajo que continúa realizando Hamilton en la actualidad, a pesar de que no ha ganado un título desde 2020.

"Primero que nada, es fastidiosamente talentoso", dijo Bottas. "Y además de eso, trabaja mucho más duro de lo que la gente piensa fuera de los fines de semana de carreras".

Asimismo, el piloto expresó que su colega, que recientemente lo llamó "un gran compañero", es un trabajador constante en las semanas cuando se celebra algún Gran Premio.

"Durante los fines de semana de carreras, es constantemente la última persona en irse. Se trata de esa combinación y tiene una gran motivación dentro de él para siempre desempeñarse de gran manera", continuó.

Bottas, quien actualmente compite con Alfa Romeo, señaló que todavía mantiene una relación con Hamilton y que incluso viajan juntos en oportunidades.

"Sí, aún tenemos una gran amistad. Esta temporada he viajado con él un par de veces. Siempre nos reímos", añadió Bottas. "Su desempeño promedio es muy bueno y además de eso es consistente. Lo hace difícil de superar. Cuando lo derrotaba, obviamente era un gran día".