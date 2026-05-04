Atlético de Madrid apuesta por la mejor versión de Julián Álvarez para alcanzar la final de Champions

El argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, celebra tras anotar un gol en un partido contra el Bayer Leverkusen, el 21 de enero de 2025.

MADRID.- El Atlético de Madrid visita el martes al Arsenal en la vuelta de semifinales de la Champions confiado en contar con la mejor versión de Julián Álvarez para dar el paso hacia el partido definitivo.

Tras el 1-1 de la ida, todo está por decidirse en el Emirates Stadium , donde el Atlético espera dar el salto hacia una final de Champions que pisó por última vez en 2016, cuando cayeron ante el Real Madrid.

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"Tenemos un desafío fantástico por delante que me ilusiona", dijo el entrenador del Atleti, Diego Simeone, la semana pasada tras la ida en Madrid.

Un desafío para el que espera contar con la mejor versión de Álvarez, que hace una semana tenía claro que "vamos a ir con todo para llegar a la final".

Autor del gol del empate en la ida, la 'Araña' tuvo que retirarse del encuentro por una torcedura de tobillo, pero Simeone se mostraba confiado en poder contar con él en Londres.

Goleador en Europa

El delantero argentino, que ya ha dejado atrás la sequía goleadora que le tuvo sin ver puerta 16 partidos, ha mostrado su mejor cara anotadora en Europa.

De los 20 goles que lleva en la actual temporada, la mitad los ha marcado en 14 partidos de Champions.

Sólo el colombiano Radamel Falcao, con sus doce goles en la Europa League ganada por el Atlético en 2012, ha marcado más tantos que el argentino en una sola campaña europea con los rojiblancos.

Álvarez ha transformado cinco de esos diez tantos europeos en las fases decisivas de octavos, cuartos y la ida de semifinales.

En la victoria 5-2 contra el Tottenham en la ida de octavos, Álvarez anotó dos goles y asistió en un tercero.

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En la vuelta, marcó otro y dio el pase de gol del segundo, que permitieron la clasificación al Atlético pese a su derrota 3-2 en Londres.

"Julián está muy bien, le tenemos con ese puntito y ojalá nos pueda llevar a la final", decía el francés Antoine Griezmann tras la victoria 2-0 en la ida de cuartos de Champions contra el Barcelona.

El argentino abrió entonces el marcador con un gran tiro libre por la escuadra.

La 'Araña' se ha asociado muy bien con Griezmann, crucial en la dirección del equipo en sus últimos partidos como rojiblanco, antes de unirse al Orlando de la MLS.

Interés de otros clubes

El rendimiento de Julián ha llevado a que se haya empezado a especular con el interés del Barcelona o del Arsenal por él, algo de lo que el argentino no quiere hablar.

"Trato de enfocarme en estar bien yo para ayudar al equipo y poder hacer cosas grandes aquí", decía hace unas semanas el campeón del mundo en 2022.

"No puedo estar saliendo a aclarar o a desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo", añadió el delantero.

Fichado en 2024 y con contrato hasta 2030, el Atlético ya estaría moviéndose para blindar a su joya ofensiva, según medios locales.

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Mientras, Álvarez, que ya ganó una Champions con el Manchester City, tendrá como objetivo inmediato certificar el regreso del Atlético a una final del máximo torneo continental.

Simeone rotó toda su formación este fin de semana en la victoria contra el Valencia para tener frescas a todas sus figuras para el exigente encuentro del martes.

El Atlético quiere su primera Champions, al igual que el Arsenal, que el sábado arrolló 3-0 al Fulham en la liga inglesa por la que lucha.

Un aviso para que los rojiblancos y Álvarez no bajen la guardia.

FUENTE: AFP