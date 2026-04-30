jueves 30  de  abril 2026
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Simeone asegura estar "entusiasmado" por el venidero reto en Londres

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, calificó de "fantástico" el reto que tendrá su combinado en el partido de vuelta ante el Arsenal

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, hace un gesto en la línea de banda durante el partido de fútbol de la liga española entre su club y el RC Celta de Vigo en el Estadio Metropolitano de Madrid, el 15 de febrero de 2025.&nbsp;

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, hace un gesto en la línea de banda durante el partido de fútbol de la liga española entre su club y el RC Celta de Vigo en el Estadio Metropolitano de Madrid, el 15 de febrero de 2025. 

AFP / OSCAR DEL POZO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, se mostró "entusiasmado" con la perspectiva de la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones europea, después de empatar 1-1 en la ida ante el Arsenal este miércoles en la capital española.

"Tenemos un desafío fantástico por delante, que me ilusiona, me entusiasma el lindo desafío de Londres. ¿Qué más lindo hay?", sonrió en la conferencia de prensa postpartido en el estadio Metropolitano.

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El "Cholo" Simeone aplaudió, sobre todo, a sus jugadores por reaccionar al 1-0 en contra de la primera parte, para conseguir un empate que deja todo abierto en la serie.

"Este equipo no baja los brazos, siempre pelea y se pone de pie ante la adversidad. Perdíamos 1-0 y en el segundo tiempo encontramos la fuerza. Tenemos ahí corriendo a Koke y Antoine (Griezmann), con la edad que tienen (34 y 35 años, respectivamente)", se enorgulleció.

Pensando en la vuelta, el "Cholo" espera un partido de máxima exigencia, en el que su equipo deberá "elevar el rendimiento defensivo" y donde espera aprovechar la "presión que ellos tienen de ganar la Champions y también la Premier League".

Los argentinos Julián Álvarez y Giuliano Simeone acabaron este miércoles con problemas físicos, pero el técnico confía en contar con todos sus hombres para el partido del próximo martes en Londres.

"Conociéndolos, el martes estarán todos seguro", respondió con una sonrisa.

Pero, ante todo, Simeone quiso dedicar palabras calurosas a sus aficionados.

"Vivir esto es ya increíble y maravilloso. Es un regalo a nuestra gente estar en las semifinales", señaló.

"De hoy me quedo, sobre todo, con lo vivido antes del partido, con toda la gente recibiéndonos así, después de venir de perder una final (ante la Real Sociedad en la Copa del Rey). Son increíbles", dijo sobre la hinchada rojiblanca.

"Está en nuestras manos", dice Arteta

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, lamentó haber empatado 1-1 con el Atlético de Madrid en la ida de semifinales de Champions, pero consideró que está en manos de su equipo llegar a la final europea.

"No conseguimos el resultado que queríamos y la forma en que habíamos planteado el partido. Queríamos ganarlo, pero al menos está en nuestras manos, delante de nuestra gente, estar en la final", dijo Arteta.

El técnico español del Arsenal elogió el comportamiento de su equipo "porque he visto a algunos de los mejores equipos del mundo venir aquí y encajar tres y cuatro goles, y nosotros no".

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Arteta se quejó amargamente de un penal, pitado inicialmente a favor de su equipo, pero anulado tras la revisión en el VAR.

"Estoy que echo humo por cómo se anula el penalti sobre (Eberechi) Eze, por la manera en cómo ocurrió cuando no es un error claro y manifiesto", dijo.

FUENTE: AFP

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