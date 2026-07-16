Tuchel es señalado tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026

La derrota por 2-1 frente a Argentina en las semifinales del Mundial 2026 dejó a Thomas Tuchel en el centro de las críticas en Inglaterra . El técnico alemán, contratado para poner fin a décadas de frustraciones en los grandes torneos, es cuestionado por repetir los mismos errores tácticos que marcaron la etapa de Gareth Southgate.

Inglaterra se adelantó en el marcador con un gol de Anthony Gordon, pero cedió el control del partido tras replegarse en busca de defender la ventaja. Argentina aprovechó la iniciativa, remontó el encuentro y selló su clasificación a la final frente a España.

Fútbol Argentina remonta a Inglaterra y defenderá su título en la final del Mundial 2026 ante España

Tuchel, en el centro de las críticas

Las decisiones del entrenador provocaron una ola de reproches entre exjugadores y analistas. Wayne Rooney aseguró que los cambios introducidos por Tuchel terminaron costándole el partido a Inglaterra, mientras que Michael Owen lamentó la falta de valentía del equipo y sostuvo que la selección inglesa era superior, aunque terminó mereciendo la derrota. Joe Hart, por su parte, comparó el planteamiento con el de Gareth Southgate y afirmó que la historia volvió a repetirse.

Tuchel asumió la responsabilidad por la eliminación, aunque defendió su estrategia y explicó que el repliegue respondió al dominio ejercido por la selección de Lionel Messi en la última media hora. El técnico recordó que las críticas son inevitables cuando no se consigue el resultado esperado.

Harry Kane también reconoció que Inglaterra se encerró demasiado pronto, pero evitó responsabilizar a su entrenador. El capitán insistió en que el grupo gana y pierde unido, destacó que el equipo estuvo cerca de alcanzar la final y aseguró que aún falta encontrar ese último detalle que permita convertir las buenas actuaciones en títulos.

FUENTE: AFP