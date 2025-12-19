viernes 19  de  diciembre 2025
Ferrari espera recuperar su grandeza con el próximo "big bang" en la Fórmula 1

Como las otras diez escuderías de la parrilla, Ferrari aplicará la próxima temporada un nuevo reglamento técnico que modificará en profundidad los monoplazas

El piloto Charles Leclerc, de Ferrari, compite durante una sesión de calificación previa al Gran Premio de Hungría, el 2 de agosto de 2025.

El piloto Charles Leclerc, de Ferrari, compite durante una sesión de calificación previa al Gran Premio de Hungría, el 2 de agosto de 2025.

ATTILA KISBENEDEK / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MARANELLO.- ¿Logrará Ferrari recuperar su grandeza con el "big bang" esperado el próximo año en la Fórmula 1? Para la escudería más laureada de la historia, cuyo último título se remonta a 2008, los cambios reglamentarios de 2026 representan la gran ocasión de regresar, aunque las dudas persisten.

Como las otras diez escuderías de la parrilla, Ferrari aplicará la próxima temporada un nuevo reglamento técnico que modificará en profundidad los monoplazas, para crear una "bestia radicalmente nueva", según Enrico Gualtieri, director del departamento de motor de la escudería italiana.

Concretamente, los coches serán más pequeños y más ligeros, y su motor, ya híbrido desde 2014, tendrá un aumento de la energía eléctrica y utilizará combustibles 100% sostenibles.

"El mayor cambio"

Este vuelco abre un campo de desarrollo considerable.

Preguntado durante el tradicional almuerzo de Navidad organizado para la prensa en Maranello, sede histórica de la Scuderia, el jefe Frédéric Vasseur aseguró: "Es, con diferencia, el mayor cambio que hayamos conocido".

"Es la primera vez que tendremos una remodelación tan importante que tendrá impacto en el chasis, el motor, pero también en el reglamento deportivo, el despliegue de energía...", añadió.

Si el simulador permite explorar una gran cantidad de escenarios, el dirigente francés reconoce sus límites, ya que "lo más difícil de simular son las luchas en pista, los errores que cometeremos, todos los eventos externos que habrá que gestionar".

En los primeros test, previstos en Barcelona a finales de enero, el objetivo de Ferrari "será acumular kilometraje para comprender la fiabilidad del coche y lo que debemos mejorar", explicó Vasseur.

La velocidad de aprendizaje durante las primeras carreras será determinante, en particular para los pilotos, cuya capacidad de gestionar la energía podría ser un factor clave de rendimiento.

¿Ahora o nunca?

Para el piloto monegasco Charles Leclerc, en la casa desde hace siete temporadas, pero para quien el título se hace esperar, se trata de una "formidable oportunidad de mostrar de lo que es capaz Ferrari y es ahora o nunca".

El equipo italiano, que suscita más interés que cualquier otra escudería en el paddock, terminó la temporada 2025 en la cuarta posición del campeonato de constructores, su peor clasificación desde 2020.

"Espero de verdad que empecemos esta nueva era con buen pie, porque es importante para los próximos cuatro años", dijo Leclerc.

Vasseur relativiza la idea de que el cambio de fuerzas será inmediato.

"No es porque alguien esté delante al inicio de 2026 que lo estará necesariamente al final de la temporada, ni en 2027", advierte el francés.

Un buen comienzo no lo garantizaría todo, pero podría pesar mucho en la construcción del futuro.

La situación de Hamilton

Llamado a encarnar el regreso a la cumbre de la Scuderia, la llegada a comienzos de temporada de la leyenda Lewis Hamilton derivó en decepción.

Solo sexto en la clasificación general, el siete veces campeón del mundo firmó en 2025 una temporada en blanco, sin podios, por primera vez en su carrera iniciada en 2007.

El británico, de 40 años, incluso reconoció en noviembre que su sueño de rojo se había transformado "en pesadilla" tras abandonar en Brasil.

"Después de 20 años en McLaren y Mercedes, el cambio ha sido enorme y subestimado", señala Vasseur.

Embed

"Hacemos las cosas de forma diferente, cada componente es diferente, la gente que lo rodea es diferente", argumentó.

A pesar de todo esto, el dirigente francés mantiene la confianza para 2026: "se trata de entender exactamente qué necesita".

Pese a momentos de duda visibles, Hamilton se mantuvo implicado, trabajando con los ingenieros para encontrar soluciones. Esta actitud, juzgada sana y constructiva por Vasseur, alimenta la esperanza de un nuevo comienzo para "Sir Lewis", en busca de un octavo título mundial récord.

FUENTE: AFP

