viernes 12  de  diciembre 2025
DEPORTES

Fórmula 1 visitó Barranquilla para evaluar un Gran Premio, asegura alcalde

El alcalde de la ciudad, Alejandro Char, dijo este viernes que "hace 15 días" enviados de la Fórmula 1 viajaron a la ciudad debido a que están "interesados"

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, pasa por el pit lane durante la sesión de entrenamientos del Gran Premio de Fórmula 1 de Sao Paulo en el circuito José Carlos Pace, también conocido como Interlagos, en Sao Paulo, Brasil, el 7 de noviembre de 2025.

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, pasa por el "pit lane" durante la sesión de entrenamientos del Gran Premio de Fórmula 1 de Sao Paulo en el circuito José Carlos Pace, también conocido como Interlagos, en Sao Paulo, Brasil, el 7 de noviembre de 2025.

Miguel SCHINCARIOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- Responsables de la Fórmula 1 visitaron recientemente la colombiana Barranquilla con miras a crear un Gran Premio en esta ciudad caribeña, informó este viernes su alcalde.

Desde hace años, la principal urbe del Caribe colombiano intenta obtener la aprobación para albergar un circuito de la máxima categoría del automovilismo, que se convertiría en el tercero en Latinoamérica junto al de Sao Paulo y Ciudad de México.

El alcalde, Alejandro Char, aseguró este viernes que "hace 15 días" enviados de la Fórmula 1 viajaron a la ciudad debido a que están "interesados" en la creación del Gran Premio.

"Estamos en esa línea, encontramos un camino" para hacerlo realidad, dijo el mandatario al periódico El Heraldo.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por FORMULA 1® (@f1)

Char afirmó que incluso fue proyectado un trazado paralelo al río Magdalena, el más grande de Colombia. La pista contemplaría un paso por el turístico malecón en el que está instalada una estatua de la estrella pop Shakira, hija prodiga de la ciudad de 1,3 millones de habitantes.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) no se ha pronunciado de momento sobre estas declaraciones ni sobre la visita.

Barranquilla había estado cerca de obtener la luz verde para tener un trazado en 2022, cuando recibió la visita del director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.

Sin embargo, el proyecto no se concretó. El entonces alcalde, Jaime Pumarejo, denunció años después que no recibió apoyo por parte del presidente izquierdista Gustavo Petro.

El expiloto colombiano Juan Pablo Montoya, que participó como mediador en esa negociación entre Barranquilla y la F1, contó luego que solo faltó "una firma" para sellar el Gran Premio.

"Estaba hecho, está aprobado por la Fórmula 1", dijo entonces la leyenda del automovilismo colombiano, sin dar detalles de lo que hizo falta para que la Gran Carpa aterrizara en Colombia.

Lindsey Vonn gana el descenso de St. Moritz

La leyenda estadounidense del esquí, Lindsay Vonn, de 41 años, se impuso este viernes en la prueba de descenso disputada en St. Moritz (Suiza), la primera victoria desde que regresó a la competición el año pasado.

Con el dorsal N.16 y bajo un cielo azul, la esquiadora nacida en Minnesota se impuso a las austriacas Magdalena Egger y Mirjam Puchner (por 98 centésimas y 1.16, respectivamente) para volver a lo más alto de un podio, siete años después de su triunfo en el descenso de Are (Suecia) en marzo de 2018.

FUENTE: AFP

