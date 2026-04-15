Bam Adebayo se lesiona en el play-in y el Heat cae ante Hornets

El Miami Heat sufrió un duro golpe en su intento por avanzar a playoffs tras caer 127-126 en tiempo extra ante los Charlotte Hornets en el play-in, en un partido marcado por la lesión de su principal figura, Bam Adebayo.
El pívot estrella de Miami sufrió un golpe en la espalda tras una jugada controvertida con LaMelo Ball y no regresó en la derrota en tiempo extra ante Charlotte, que deja al Heat al borde de la eliminación
El Miami Heat sufrió un duro golpe en su intento por avanzar a playoffs tras caer 127-126 en tiempo extra ante los Charlotte Hornets en el play-in, en un partido marcado por la lesión de su principal figura, Bam Adebayo.
El pívot abandonó el encuentro en el segundo cuarto luego de un choque con LaMelo Ball. En la acción, Adebayo perdió el equilibrio cerca de la línea de fondo tras un aparente contacto sobre su pie izquierdo, lo que provocó una fuerte caída sobre la espalda. Aunque inicialmente fue considerado como “cuestionable”, el jugador no regresó para la segunda mitad.
“No creo que sea gracioso ni bonito, es una jugada estúpida y peligrosa. Nuestro mejor jugador está fuera, pero no pondré excusas”, declaró.
Además, Spoelstra consideró que Ball debió ser expulsado, aunque los árbitros no pudieron revisar la acción al no sancionarse falta en el momento.
Antes de salir del partido, Adebayo había firmado un rendimiento perfecto con seis puntos y tres rebotes en 11 minutos (3/3 en tiros de campo).
“Recibí un golpe en la cabeza y no sabía bien dónde estaba. Voy a comprobar cómo está”, explicó.
El partido se definió en un final dramático, con una bandeja decisiva de Ball y un bloqueo de Miles Bridges sobre Davion Mitchell en la última jugada.
Con este resultado, los Hornets siguen con vida y se medirán al perdedor del duelo entre Orlando Magic y Philadelphia 76ers por un lugar en los playoffs.
Por su parte, el Heat no queda eliminado aún, pero queda al borde del abismo: deberá disputar un último partido ante el perdedor de ese mismo cruce. Si gana, avanzará a los playoffs; si pierde, quedará definitivamente fuera de la postemporada.