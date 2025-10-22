jueves 23  de  octubre 2025
¿Por qué se canceló el partido entre el Barcelona y el Villarreal en Miami?

La fuerte oposición del resto de los equipos de LaLiga impidió que Miami pudiera recibir el duelo, pese al lamento del presidente del circuito, Javier Tebas

El delantero español del Barcelona, Ferran Torres (C), celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre su club y el Getafe CF en el Estadio Johan Cruyff en Barcelona, el 21 de septiembre de 2025.

El delantero español del Barcelona, Ferran Torres (C), celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre su club y el Getafe CF en el Estadio Johan Cruyff en Barcelona, el 21 de septiembre de 2025.

Josep LAGO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Una fuerte oposición en España, liderada por los futbolistas y por el Real Madrid, provocó que se frustrara el sueño deLaLiga de celebrar el Villarreal-FC Barcelona en Miami el 20 de diciembre.

El martes por la noche, la patronal reveló que el promotor, la empresa Relevent, canceló el choque ante "la incertidumbre generada en las últimas semanas".

Protestas en todos los partidos del campeonato el fin de semana pasado y encontronazos con el club blanco y la asociación de futbolistas (AFE) precedieron al anuncio.

Por ello, LaLiga dejó claro que la decisión fue tomada por Relevent, que envió poco después su versión al medio estadounidense The Athletic.

"Dada la actual incertidumbre en España, hay un tiempo insuficiente para ejecutar adecuadamente un evento de esta escala", señaló.

Irresponsable

La empresa destacó también que "sería, además, irresponsable empezar a vender entradas sin que el encuentro esté confirmado".

Este miércoles, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, lo calificó como una "oportunidad perdida para el fútbol español", que habría servido "para avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro".

Más tarde, el Villarreal manifestó su malestar, al tiempo que lamentó la "mala gestión" de LaLiga y la falta de respeto por anunciarlo coincidiendo con su choque ante el Manchester City en Champions.

El Barcelona expresó el martes que "respeta" y "acata" la anulación; en cambio, en la misma línea que la patronal, deploró "la oportunidad perdida de expandir la imagen de la competición en un mercado estratégico".

Javier Tebas.jpg
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante una conferencia de prensa en Madrid, el 25 de mayo de 2023.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante una conferencia de prensa en Madrid, el 25 de mayo de 2023.

Jugadores en contra

El primero en oponerse fue el Real Madrid cuando recurrió en agosto al gobierno español -aún sin respuesta-, después de que la Federación Española (RFEF) aprobara remitir entonces la solicitud a UEFA y FIFA.

El club blanco pidió a la autoridad competente estatal que no concediera el permiso administrativo necesario sin consentimiento unánime de todos los clubes de la liga y a los órganos futbolísticos que no lo autorizaran, como garantes de las reglas y la integridad de las competiciones.

Aun así, la UEFA aprobó el 6 de octubre que se permitiera su disputa como medida excepcional, aunque subrayó su oposición.

Tebas sólo tardó dos días en oficializar el encuentro, lo que provocó que las críticas se multiplicaran por parte de los jugadores, quienes criticaron la falta de consenso de una iniciativa que va en contra de la integridad de la competición.

"No me gusta que vayamos a jugar allí y no estoy de acuerdo con esto. No es justo para la competición", llegó a decir el capitán neerlandés del Barcelona, Frenkie De Jong.

En el bando rival, todos fueron a una y tanto el técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, como los jugadores Dani Carvajal y Thibaut Courtois coincidieron en el diagnóstico: el partido de Miami "adultera la competición".

"No ha habido unanimidad ni consulta para que se juegue en campo neutral", dijo Alonso.

"No es lo mismo jugar en casa que fuera. Jugar fuera de casa en LaLiga es muy complicado, como nos ha pasado contra la Real (Sociedad), el Getafe. El Villarreal fuera es difícil", añadió Courtois.

Falta de transparencia

En una unión sin precedentes, los futbolistas se quedaron quietos los primeros 15 segundos de todos los partidos del fin de semana, un gesto que la patronal censuró en la transmisión televisiva, con planos cenitales o desde el exterior de los estadios, además de colocar el lema "Comprometidos por la paz", dando a entender que la protesta tenía algo que ver con algún conflicto en el mundo.

"Ante la falta de transparencia, diálogo y coherencia de la institución presidida por Tebas, los futbolistas se pronunciaron durante la pasada jornada de forma unánime en el terreno de juego para lanzar un potente mensaje: sin futbolistas no hay fútbol", reivindicó este miércoles el sindicato AFE.

Otro de los motivos de conflicto era el reparto del dinero generado por el partido en Miami.

Mientras que el Barça aseguraba que le serviría para cubrir lo que ha perdido por jugar en el Johan Cruyff -6.000 espectadores-, el Villarreal afirmaba que lo iba a destinar a los viajes de sus aficionados, lo que algunos clubes lo consideraron como un agravio comparativo.

El caso ha llegado hasta las altas instancias de la Unión Europea y el comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, se alegró de la decisión: "Una victoria para la afición, los jugadores y las tradiciones que hacen especial al fútbol europeo".

FUENTE: AFP

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

El senador Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia.
BOLIVIA

Rodrigo Paz anuncia que Maduro no será invitado a su toma de posesión

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

