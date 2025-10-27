Esto fue lo que dejó el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, más allá del resultado

El atacante brasileño del Real Madrid, Vinicius, le grita al delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, tras la conclusión de un partido entre ambos clubes, el 26 de octubre de 2025.

MADRID.- La máxima tensión que se empezó a palpar en las horas previas al Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona el domingo, en el Santiago Bernabéu, desembocó en una tangana entre los jugadores. Entre ellos Vinicius , que había mostrado un monumental enfado antes, y Lamine Yamal , quien cierra un mes para el olvido.

Las rencillas entre ambos vestuarios se gestaron cuando el delantero español declaró la semana pasada en una emisión del 'influencer' Ibai Llanos que sus adversarios "roban, se quejan...".

El creador de contenido se responsabilizó este lunes de la polémica generada por las palabras de Yamal en esa emisión: "la que se ha liado es en parte culpa mía".

Las declaraciones de Yamal sobre el eterno rival en el contexto del caso Negreira, en el que se investigan supuestos pagos del Barça a empresas de un exresponsable arbitral, provocaron el malestar de la grada madridista, que pitó al joven desde que fue anunciada su titularidad por megafonía. Una reacción que se mantuvo durante todo el choque, que se llevó el Real Madrid (2-1).

Durante el enfrentamiento, Vinicius intentó picar al astro culé sobre el césped: "Sólo das pases atrás", le dijo al internacional español, quien apenas encaró la portería contraria.

Pero, la situación estalló al término del encuentro. Dani Carvajal, capitán de la selección española, se dirigió al jugador azulgrana para recriminarle sus declaraciones.

El lateral derecho del Real Madrid utilizó su mano derecha para imitar el gesto de hablar y, luego, el portero belga Thibaut Courtois también se sumó a la reprimenda.

A partir de ese momento, se formó un tumulto entre los integrantes de ambos conjuntos, tanto en el banquillo como dentro del campo, que se calmó por instantes hasta que apareció Vinicius espetando a Yamal: "Habla ahora", reavivando la trifulca.

Yamal citó fuera del campo al brasileño, a quien tuvieron que sujetar para que no se abalanzara sobre el ariete español.

"Hablar está barato", escribió el inglés Jude Bellingham en sus redes sociales, mientras que el neerlandés Frenkie de Jong afirmó que vio a varios jugadores corriendo hacia Yamal: "Si tienes algo que decir a un compañero, se puede hacer en privado; todo se ha exagerado demasiado".

El portero suplente merengue, Andriy Lunin, acabó expulsado por salir disparado hacia el banquillo rival, "en actitud agresiva", según el acta, que recogió además las tarjetas amarillas a Eder Militao, Rodrygo y Vinicius por parte del Real Madrid; y Fermín López, Alejandro Balde y Ferran Torres, del Barça.

Con las aguas calmadas, ya separados ambos equipos, los pupilos de Xabi Alonso celebraron el triunfo, después de los cuatro Clásicos perdidos de la pasada campaña, que les afianza en el liderato, con cinco puntos de distancia sobre el Barça.

Vini entra en combustión; Yamal, desaparecido

Otro de los momentos calientes del partido fue la sustitución en el minuto 72 de Vinicius. Los espectadores del estadio enmudecieron al ver la actitud del brasileño mientras era cambiado por su compatriota Rodrygo con el resultado ya favorable (2-1).

Tras conocer su sustitución, la estrella brasileña empezó a hacer aspavientos de desaprobación que fueron a más ante la incredulidad del público, que observó cómo el jugador abrió los brazos enfadado y siempre mirando hacia donde estaba su técnico.

Llegó a chocar la mano con Rodrygo y puso rumbo hacia el vestuario molesto diciendo "siempre yo, yo me voy del equipo; me voy, mejor me voy", aunque volvió luego.

"Me quedo con muchas cosas positivas del partido de Vini y lo hablaremos, pero no quiero perder el foco de lo importante. Estas son cosas que salvaremos", declaró Alonso.

Enfrente, Yamal estuvo lejos de su nivel sobre el césped, cerrando un mes para el olvido. Un rendimiento que ha traído a la memoria la expresión que utilizó su entrenador alemán Hansi Flick, hace justo un año, tras los malos rendimientos del equipo: "shit october".

Tras sentir molestias físicas durante el parón de septiembre con la selección española, Yamal, segundo clasificado en el Balón de Oro, no ha recuperado su mejor versión.

Este mes arrancó con la derrota contra el París SG (1-2) en Liga de Campeones, en Barcelona, y ha terminado con un Clásico perdido. En medio, ha tenido que encajar otro partido perdido contra el Sevilla (4-1) y fue baja con España por su lesión en el pubis. Para el '10' del Barça, toca pasar página.

FUENTE: AFP