En el Barcelona aseguran que las críticas motivarán a Lamine Yamal para el Clásico

El atacante Lamine Yamal (izquierda) y el defensor Alex Balde celebran luego de que el Barcelona consiguiera su primer gol en un partido contra el Espanyol, el 15 de mayo de 2025.

BARCELONA.- Las críticas de los últimos días a Lamine Yamal desde los entornos del Real Madrid motivarán a la joven estrella del Barcelona para el Clásico liguero del domingo en el Santiago Bernabéu, afirmó este sábado el alemán Marcus Sorg , asistente del entrenador Hansi Flick .

"Lamine es un jugador top y creo que eso (las críticas) le motivará. Espero que todos veamos mañana una gran actuación suya", dijo Sorg en una conferencia de prensa en la víspera del partido.

Yamal (18 años) tuvo una charla esta semana con el célebre creador de contenido Ibai Llanos y allí, entre bromas, se mostró desafiante, acusó al Real Madrid de "robar" y recordó sus victorias y goles anteriores ante el equipo blanco, algo que fue percibido como un gesto soberbio y de provocación por parte de aficionados y personas del entorno merengue, que cargaron contra él en medios y redes sociales.

Sorg asumirá las funciones de técnico principal de manera provisional para el partido por la suspensión de Flick, expulsado el pasado fin de semana en la victoria ante el Girona.

"A Hansi se le echa siempre de menos si no está porque es la parte más importante del equipo. No contar con él es una desventaja, por supuesto, pero tenemos que gestionar eso como hacemos con los jugadores que faltan", explicó.

No estará en el partido, por ejemplo, el atacante brasileño Raphinha, que no se ha recuperado del todo de su lesión.

"Cualquier equipo echaría de menos a Raphinha, pero tenemos jugadores suficientes para suplirle", destacó Sorg.

Serán también baja por lesión otras figuras como Robert Lewandowski, Dani Olmo y Gavi. El defensa francés Jules Koundé entrenó este sábado, después de haber sufrido un golpe, y estaría en forma para jugar en el Santiago Bernabéu.

El Barcelona llega al partido como segundo de la clasificación de la Liga española, a dos puntos del Real Madrid, líder.

Nápoles frena al Inter

El Nápoles recuperó el liderato en la Serie A gracias a su victoria (3-1) ante el Inter de Milán, que venía de siete victorias consecutivas entre todas las competiciones, este sábado en el choque más destacado de la 8ª fecha en Italia.

El Nápoles, como su entrenador Antonio Conte, que vivió un enfrentamiento gestual y verbal con el capitán del Inter y su antiguo jugador Lautaro Martínez, demostró tener carácter.

Humillado 6 a 2 por el PSV Eindhoven en Liga de Campeones el martes y lleno de dudas tras dos derrotas en sus tres últimos partidos de liga, el Nápoles reaccionó con brío ante su público en el estadio Diego Maradona.

Los vigentes campeones de Italia recuperaron el mando de la Serie A con sus 18 puntos, uno más que el AC Milan (2º), que en la víspera no pasó del empate en casa ante el Pisa.

El Inter, por su parte, cae al cuarto puesto con 15 unidades.

FUENTE: AFP