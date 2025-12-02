Barcelona descarta a uno de los jugadores señalizados en la derrota en Champions

El defensor uruguayo del Barcelona, Ronald Araújo, reacciona durante un partido de la Champions League, el 6 de mayo de 2025.

El centrocampista neerlandés del Barcelona , Frenkie de Jong, se perderá este martes el choque de LaLiga contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou , debido a una enfermedad.

El líder del campeonato doméstico señaló en un comunicado que el futbolista tiene "fiebre".

El lunes, el entrenador Hansi Flick explicó que el defensa central uruguayo Ronald Araújo tampoco jugará el encuentro debido a una "situación privada".

Araújo fue expulsado en la derrota del Barcelona por 3-0 en la Liga de Campeones contra el Chelsea la semana pasada y, según los medios españoles, ha pedido una "pausa por salud mental".

"Ronald no está listo en este momento", afirmó Flick en rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el Atlético.

"Es una situación privada. No quiero decir más. Por favor, respeten eso también", prosiguió.

Tanto De Jong como Araújo se perdieron la victoria liguera del sábado contra el Alavés (3-1), el primero debido a un problema familiar y el segundo por un problema estomacal, según informó el Barcelona.

Los catalanes tampoco cuentan con Fermín López por lesión, así como Marc-André ter Stegen y Gavi.

El vigente campeón suma 34 puntos, tres más que el Atlético, cuarto, en LaLiga antes de que los equipos se enfrenten en el Camp Nou.

