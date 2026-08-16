Barcelona y Manchester City llegan a un acuerdo para el traspaso de Rodri

El centrocampista español del Manchester City, Rodri, controla el balón en un partido, el 2 de noviembre de 2025.

BARCELONA.- El FC Barcelona alcanzó un acuerdo con el Manchester City para fichar al mediocampista español Rodri, informó una fuente del club catalán a la AFP este domingo.

El centrocampista de 30 años, Balón de Oro en 2024 y capitán de España en la reciente conquista del Mundial 2026 , se unirá al vigente campeón español por cerca de 75 millones de euros (87 millones de dólares), según la prensa catalana.

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"Habrá un comunicado en los próximos días y (el traspaso) se hará oficial", indicó la fuente del Barça.

Desde la victoria de España en Norteamérica, Rodri estuvo vinculado con un posible fichaje por el Real Madrid, pero el FC Barcelona se lanzó para atraer a un jugador clave en los triunfos del City desde su llegada en 2019.

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El centrocampista ha sufrido problemas físicos desde su grave lesión de rodilla en 2024, pero durante el Mundial recuperó su mejor versión para guiar a la Roja hacia su segunda estrella.

La lesión del volante neerlandés Frenkie de Jong, que podría estar varios meses de baja, animó aún más al Barça a apostar por el fichaje de Rodri.

Las dos primeras ofertas por el jugador fueron rechazadas desde Manchester, pero ambos clubes llegaron a un acuerdo el domingo.

El Barça ata así a otro futbolista tras los fichajes ya completados del inglés Anthony Gordon, el alemán Karim Adeyemi y el belga Jesse Bisiwu.

Bajo las órdenes de Pep Guardiola, Rodri se convirtió en piedra angular del éxito del Manchester City, culminado en la ansiada primera Liga de Campeones de Europa del club en 2023.

Además, logró cuatro títulos de Premier League entre sus 23 trofeos como jugador citizen.

Arsenal se lleva la "Community Shield"

Primer partido oficial y primera exhibición: el Arsenal abrió la temporada inglesa con un título, la "Community Shield", al vencer 3-0 al nuevo Manchester City de Enzo Maresca este domingo en Cardiff.

El pulso entre los campeones de las últimas Premier League y FA Cup, los dos principales torneos nacionales de Inglaterra, tuvo menos historia de la esperada y el Arsenal solo necesitó 23 segundos para adelantarse en el marcador.

El italiano Riccardo Calafiori abrió la cuenta en la Supercopa inglesa gracias a un pase de Myles Lewis-Skelly que lo dejó mano a mano ante su compatriota Gianluigi Donnarumma, al que no perdonó.

El partido quedó liquidado después en gran medida por la aportación de una de las nuevas caras del equipo, el griego Christos Tzolis, autor de dos asistencias decisivas.

Primero en el 28', para que el alemán Kai Havertz empujara en boca de gol, y después para que el noruego Martin Odegaard (48') se adelantara a Josko Gvardiol y batiera al guardameta italiano de los Citizens.

FUENTE: AFP