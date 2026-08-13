jueves 13  de  agosto 2026
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Reportan principio de acuerdo para traspaso de Ferran Torres del Barcelona al PSG

El acuerdo entre el Barcelona y el PSG sería por casi 50 millones de euros (unos $57 millones) y solo quedarían por cerrarse cuestiones burocráticas y legales

El delantero español del Barcelona, Ferran Torres, celebra después de anotar un hat-trick durante el partido de fútbol de la liga española entre el Real Betis y el FC Barcelona en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, el 6 de diciembre de 2025.&nbsp;

El delantero español del Barcelona, Ferran Torres, celebra después de anotar un hat-trick durante el partido de fútbol de la liga española entre el Real Betis y el FC Barcelona en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, el 6 de diciembre de 2025. 

CRISTINA QUICLER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El FC Barcelona y el París Saint-Germain llegaron a un principio de acuerdo para el pase al club francés de Ferran Torres, héroe de España en la final ganada del Mundial 2026, publicó la prensa española este jueves.

Según las informaciones, el acuerdo sería por casi 50 millones de euros (unos 57 millones de dólares) y solo quedarían por cerrarse cuestiones burocráticas y legales, así como el reconocimiento médico, antes de proceder al anuncio oficial del traspaso.

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Las mismas fuentes apuntaban a que el contrato del atacante de 26 años en París sería por cinco años.

Torres, que tenía un año más de contrato con el Barcelona, llegó al equipo catalán en 2021 desde el Manchester City por más de 55 millones de euros.

El pase al PSG se viene rumoreando con fuerza en los últimos días y una fuente cercana a la operación dijo a la AFP que el lunes el Barcelona había rechazado una oferta de 40 millones de euros.

En las dos últimas temporadas, Torres ha firmado 40 goles en 94 partidos con la camiseta del Barcelona, que registraría así una baja sensible en ataque, pues se suma a la salida del polaco Robert Lewandowski.

Torres se encuentra, posiblemente, en el momento de mayor explosión mediática de su carrera, después de haber sido el autor del gol que decidió la última final del Mundial, marcando en la prórroga para que España se impusiera 1-0 a la Argentina de Lionel Messi en East Rutherford (Nueva Jersey, Estados Unidos).

Barthez se une a Zidane en Francia

El exguardameta francés Fabien Barthez, campeón del mundo en 1998, formará parte del equipo técnico de Zinedine Zidane en la selección francesa, anunció el jueves la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

El exjugador de 55 años será el responsable de entrenar a los porteros de la selección.

Exportero del Toulouse, Mónaco, Marsella y Manchester United, Barthez había trabajado previamente como consejero de la selección para los seleccionadores Raymond Domenech y Laurent Blanc, pero no ocupó ningún cargo durante los 14 años en los que Didier Deschamps dirigió a Francia.

Deschamps, Barthez y Zidane ganaron juntos como jugadores el Mundial 1998 en Francia.

La FFF anunció también la contratación como asistentes de David Bettoni y Hamidou Msaidie, colaboradores próximos a Zidane que ya trabajaron con él durante sus dos pasos por el Real Madrid.

FUENTE: AFP

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