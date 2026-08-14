DT del City asegura que "puede pasar cualquier cosa" sobre posible marcha de Rodri al Barcelona

El centrocampista español del Manchester City, Rodri, muestra el premio Balón de Oro 2024 antes del inicio del partido de fútbol de la Premier League inglesa entre su club y el Tottenham Hotspur en el Etihad Stadium en Manchester, al noroeste de Inglaterra, el 23 de noviembre de 2024.

LONDRES.- El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca , dijo que "puede pasar cualquier cosa" sobre la posible salida del centrocampista español Rodri , Balón de Oro 2024 , al FC Barcelona.

El club inglés habría rechazado una primera oferta de 52 millones de dólares del Barça por el capitán de la selección española, elegido mejor jugador del Mundial 2026 que ganó liderando a la Roja.

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Al centrocampista de 30 años solo le queda un año de contrato con el City y ha sido vinculado con un posible regreso a España.

Los medios británicos indican que el City pediría 91,7 millones de dólares por Rodri.

El centrocampista español del Manchester City, Rodri, controla el balón en un partido, el 2 de noviembre de 2025. PAUL ELLIS / AFP

Se espera que el FC Barcelona presente una nueva oferta por Rodri, lo que podría llevar al City a mover ficha por el argentino Enzo Fernández, jugador del Chelsea.

Rodri ha sido el último jugador del City en incorporarse a la pretemporada tras volver este viernes, luego de una operación de espalda realizada tras el Mundial.

"En primer lugar, ya hemos dicho que el mercado está abierto, podemos comprar y vender jugadores, puede pasar cualquier cosa", declaró Maresca el viernes, en la rueda de prensa previa a la Community Shield que el City jugará el domingo contra el Arsenal.

"He visto a Rodri ahora en el estadio, le he dado un gran abrazo, parece estar bien, así que veremos qué sucede".

"Hay cosas que tenemos que hacer"

Maresca añadió que no hablará de jugadores bajo contrato con otros clubes, pero reconoció que el City sigue teniendo trabajo que hacer en las últimas semanas de mercado.

"Por supuesto hay cosas que tenemos que hacer", dijo. "Ahora, ¿cuántas? No lo sé. Puede ser uno, pueden ser dos, depende también de cuántos jugadores salgan".

Rodri, cuyo valor se multiplicó tras la Copa del Mundo, se unió al City procedente del Atlético de Madrid en 2019 y ha conquistado varios títulos de la Premier League y la Liga de Campeones 2023 a las órdenes del exentrenador citizen Pep Guardiola.

En 2024 conquistó la Eurocopa 2024, antes de sufrir una grave lesión de rodilla que le mantuvo apartado prácticamente toda la temporada 2024/2025.

FUENTE: AFP