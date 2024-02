Barcelona no puede pasar de un empate ante el Napoli en Champions

Quince minutos después, Osimhen se encargó de la réplica al rematar cerca del manchón de penal tras dejar desparramado en el piso al zaguero Íñigo Martínez. El delantero nigeriano firmó su sexto gol en los últimos seis partidos del Napoli como local en la Liga de Campeones.

El Barça fue amplio dominador, en particular en el primer tiempo. Pero no supieron someter a un equipo que había cambiado de entrenador recién el lunes pasado.

“Nos ha faltado competir y calmar el partido con ese resultado”, dijo el técnico azulgrana Xavi Hernández. “Teníamos que haberlo dormido, pero esto es la Champions y en su primer tiro a puerta han hecho gol”.

Salvo el tanto de Osimhen, el Napoli mostró muy poco en el debut del nuevo técnico Francesco Calzona, quien fue contratado por el alicaído campeón vigente de la Serie A. Osimhen disputó su primer partido con el Napoli tras su retorno de la Copa Africana de Naciones, donde formó parte de la selección de Nigeria que perdió la final ante Costa de Marfil.

Larga espera para el Barcelona:

Fue el primer partido del Barça en la fase de eliminación directa tras naufragar en la etapa de grupos de las últimas dos ediciones. Lionel Messi aún formaba parte del equipo la última vez que alcanzaron la ronda de octavos.

“El resultado no nos da la razón”, comentó Xavi. “Hemos estado bien en todos los aspectos del juego, pero a partir del gol no hemos estado bien. Teníamos que controlar y hemos sufrido. No hemos estado efectivos, un resumen de la temporada”.

El partido de vuelta se disputará el 12 de marzo en España.

FUENTE: AP