Barcelona revive ante el Slavia de Praga en Champions

El delantero polaco #09 del Barcelona, Robert Lewandowski (atrás), celebra su 2-4 con el defensa español #24 del Barcelona, Eric García, durante el partido de la UEFA Champions League entre el Slavia de Praga (CZE) y el FC Barcelona (ESP) en Praga, República Checa, el 21 de enero de 2026.

El FC Barcelona consiguió un importante triunfo 4-2 en su visita al Slavia de Praga , este miércoles en la séptima jornada de la Liga de Campeones europea , y quedó a las puertas del Top 8 a falta de la última fecha.

Con 13 puntos, el equipo catalán ascendió al noveno puesto en la clasificación, con las mismas unidades que tres de los equipos situados dentro de esas ocho primeras plazas que clasifican directamente a los octavos de final, sin necesidad de un playoff de repesca.

Ello invita ahora al optimismo, teniendo en cuenta que en la jornada decisiva el Barça tiene un partido asequible, como local contra el Copenhague, y que una victoria lo clasificará automáticamente, ya que el PSG (6º) y Newcastle (7º), ambos también con 13 puntos, se enfrentarán entre sí en la última jornada.

En el choque de este miércoles, un doblete de Fermín López (34' y 42') permitió al Barça llegar igualado al descanso, después de que los checos marcaran en sendos saques de esquina, gracias a Vasil Kusej (10') y un tanto en contra de Robert Lewandowski (44').

En la segunda mitad, después de que Pedri fuera cambiado por lesión hacia la hora de juego, Dani Olmo (63') y Lewandowski (70') dieron el triunfo a los catalanes en el Eden Arena.

El Atlético no pasa de frustrante empate en visita al Galatasaray

El Atlético de Madrid no pudo pasar del empate 1-1 en el campo del Galatasaray, este miércoles en la séptima y penúltima jornada de la Liga de Campeones, y dejó de depender de sí mismo para clasificarse directamente a los octavos de final.

El equipo colchonero llegó a esta jornada en octava posición, la última que permite pasar a octavos sin necesidad de pasar por el play-off de repesca, y después de este empate sigue en esa posición, pero amenazado con abandonar el Top 8 después del resto de partidos del día.

Ello le dejaría en una posición más cómoda antes de la última jornada del miércoles de la próxima semana, en la que recibirá al Bodo/Glimt noruego en el Metropolitano.

En su visita a Estambul de este miércoles, el Atlético dejó helado de entrada el infierno turco con un gol de cabeza del argentino Giuliano Simeone, que remató un centro de su compañero italiano Matteo Ruggeri en el minuto 4.

El empate del Galatasaray llegó en el 20', cuando un balón desde el lateral servido por el húngaro Roland Sallai fue introducido en su propia portería por Marcos Llorente cuando intentaba despejar.

A partir de ahí, el marcador ya no se movió más, con ocasiones puntuales para cada uno, en un choque sin dominador claro, ni gran peligro en las áreas, en la segunda mitad.

Antoine Griezmann tuvo la mejor ocasión de los españoles con una falta directa en el 85'. Intentó emular su tanto de la semana pasada en la Copa del Rey en La Coruña, pero el balón fue despejado por el arquero Ugurcan Cakir.

En el descuento, el Galatasaray tuvo la victoria en un disparo a bocajarro del brasileño Gabriel Sara que salvó providencialmente al arquero esloveno Jan Oblak, evitando así la derrota atlética.

FUENTE: AFP