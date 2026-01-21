miércoles 21  de  enero 2026
Fútbol

Barcelona revive ante el Slavia de Praga en Champions

El FC Barcelona consiguió un importante triunfo 4-2 en su visita al Slavia de Praga, este miércoles en la séptima jornada de la Liga de Campeones europea

El delantero polaco #09 del Barcelona, Robert Lewandowski (atrás), celebra su 2-4 con el defensa español #24 del Barcelona, Eric García, durante el partido de la UEFA Champions League entre el Slavia de Praga (CZE) y el FC Barcelona (ESP) en Praga, República Checa, el 21 de enero de 2026.

El delantero polaco #09 del Barcelona, Robert Lewandowski (atrás), celebra su 2-4 con el defensa español #24 del Barcelona, Eric García, durante el partido de la UEFA Champions League entre el Slavia de Praga (CZE) y el FC Barcelona (ESP) en Praga, República Checa, el 21 de enero de 2026.

Michal Cizek / AFP

El FC Barcelona consiguió un importante triunfo 4-2 en su visita al Slavia de Praga, este miércoles en la séptima jornada de la Liga de Campeones europea, y quedó a las puertas del Top 8 a falta de la última fecha.

Con 13 puntos, el equipo catalán ascendió al noveno puesto en la clasificación, con las mismas unidades que tres de los equipos situados dentro de esas ocho primeras plazas que clasifican directamente a los octavos de final, sin necesidad de un playoff de repesca.

Lee además
El alemán Marc-Andre Ter Stegen, del Barcelona, durante una práctica del equipo, el 10 de mayo de 2025.
Fútbol

Barcelona cede a su legendario portero, Marc-André Ter Stegen
Un bombero en la zona del incidente en el que varias rocas obstaculizaron el flujo ferroviario cerca de Barcelona, el 20 de enero de 2026.  video
ACCIDENTE

Al menos 20 heridos ​t​ras ​el c​hoque de un tren con un muro de contención que cayó a la vía

Ello invita ahora al optimismo, teniendo en cuenta que en la jornada decisiva el Barça tiene un partido asequible, como local contra el Copenhague, y que una victoria lo clasificará automáticamente, ya que el PSG (6º) y Newcastle (7º), ambos también con 13 puntos, se enfrentarán entre sí en la última jornada.

En el choque de este miércoles, un doblete de Fermín López (34' y 42') permitió al Barça llegar igualado al descanso, después de que los checos marcaran en sendos saques de esquina, gracias a Vasil Kusej (10') y un tanto en contra de Robert Lewandowski (44').

En la segunda mitad, después de que Pedri fuera cambiado por lesión hacia la hora de juego, Dani Olmo (63') y Lewandowski (70') dieron el triunfo a los catalanes en el Eden Arena.

El Atlético no pasa de frustrante empate en visita al Galatasaray

El Atlético de Madrid no pudo pasar del empate 1-1 en el campo del Galatasaray, este miércoles en la séptima y penúltima jornada de la Liga de Campeones, y dejó de depender de sí mismo para clasificarse directamente a los octavos de final.

El equipo colchonero llegó a esta jornada en octava posición, la última que permite pasar a octavos sin necesidad de pasar por el play-off de repesca, y después de este empate sigue en esa posición, pero amenazado con abandonar el Top 8 después del resto de partidos del día.

Ello le dejaría en una posición más cómoda antes de la última jornada del miércoles de la próxima semana, en la que recibirá al Bodo/Glimt noruego en el Metropolitano.

En su visita a Estambul de este miércoles, el Atlético dejó helado de entrada el infierno turco con un gol de cabeza del argentino Giuliano Simeone, que remató un centro de su compañero italiano Matteo Ruggeri en el minuto 4.

El empate del Galatasaray llegó en el 20', cuando un balón desde el lateral servido por el húngaro Roland Sallai fue introducido en su propia portería por Marcos Llorente cuando intentaba despejar.

A partir de ahí, el marcador ya no se movió más, con ocasiones puntuales para cada uno, en un choque sin dominador claro, ni gran peligro en las áreas, en la segunda mitad.

Antoine Griezmann tuvo la mejor ocasión de los españoles con una falta directa en el 85'. Intentó emular su tanto de la semana pasada en la Copa del Rey en La Coruña, pero el balón fue despejado por el arquero Ugurcan Cakir.

En el descuento, el Galatasaray tuvo la victoria en un disparo a bocajarro del brasileño Gabriel Sara que salvó providencialmente al arquero esloveno Jan Oblak, evitando así la derrota atlética.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Estos son los cruces de los cuartos de final de la Copa del Rey

Barcelona pierde ante la Real Sociedad y se aprieta la pugna por LaLiga

Entrenador del Barcelona expresa su decepción por posible salida de un jugador

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, anuncia la constitución oficial de CUBAT Task Force para supervisar las empresas que negocian con el régimen de La Habana.
MÁS PRESIÓN

Hialeah activa "CUBAT Task Force" para investigar negocios con vínculos con la dictadura cubana

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Renzo William Alegre, de 25 años.
CIUDADANÍA REVOCADA

Revocan ciudadanía estadounidense a inmigrante que mintió mientras cometía delitos sexuales

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico
ALERTA

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel
ECONOMÍA

China ofrece oxígeno financiero a Cuba para frenar el colapso energético y social

Te puede interesar

Foto compartida en X por Alex Soros, junto a Gavin Newsom, gobernador de California.
POLÉMICA

Davos, Alex Soros y Gavin Newsom: la postal de una élite global alineada contra Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Humberto Díaz Argüelles, veterano de la Brigada 2506 y expresidente de esa organización.
OBITUARIO

Muere en Miami Humberto Díaz Argüelles, veterano de la Brigada 2506

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

El expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton.
Cámara de Representantes

Comité del Congreso aprueba procesar a los Clinton por desacato al Congreso

Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena del crimen.
ASESINATO

Crimen sacude a Orlando: terapeuta es asesinada a puñaladas dentro de su consultorio