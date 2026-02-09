Joan Laporta dimite como presidente del FC Barcelona para optar a la reelección

Ya es oficial. Joan Laporta presentó este lunes su dimisión como presidente del FC Barcelona con el objetivo de poder concurrir a las elecciones del próximo domingo 15 de marzo, tal y como establecen los Estatutos del club.
Ya es oficial. Joan Laporta presentó este lunes su dimisión como presidente del FC Barcelona con el objetivo de poder concurrir a las elecciones del próximo domingo 15 de marzo, tal y como establecen los Estatutos del club.
La renuncia se produjo durante una reunión ordinaria de la junta directiva y responde al artículo 42.f de los Estatutos, que obliga al presidente en ejercicio a cesar en el cargo si desea presentarse a la reelección. Laporta ocupaba la presidencia azulgrana desde marzo de 2021.
Tras su dimisión, Laporta se dedicará de lleno a la campaña electoral, en la que competirá con otros precandidatos ya confirmados como Víctor Font, Xavi Vilajoana y Marc Ciria.
La salida del mandatario no ha sido un hecho aislado. Junto a él han presentado su dimisión ocho miembros de su junta directiva, entre ellos:
Elena Fort, vicepresidenta del Área Institucional
Antonio Escudero, vicepresidente del Área Social
Ferran Olivé, tesorero
Los directivos Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Xavier Puig y Joan Soler i Ferré
Pese a las dimisiones, el club mantiene la estabilidad institucional al conservarse el mínimo exigido por los Estatutos. Siete directivos continúan al frente del FC Barcelona, cumpliendo el requisito de al menos un tercio de la junta.
El liderazgo provisional queda en manos de Rafa Yuste, quien asume como presidente de una junta directiva interina cuyo mandato finalizará el 30 de junio.
Le acompañan:
Josep Cubells, vicepresidente y secretario
Alfons Castro, que asume las funciones de tesorero
Los directivos Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sust y Sisco Pujol
Según informó el FC Barcelona, una vez formalizada la salida de Laporta y los directivos dimisionarios, la nueva junta continuó la reunión siguiendo el orden del día previsto, garantizando así la continuidad administrativa del club en un momento clave a nivel institucional y electoral.
Con este movimiento, el Barça entra oficialmente en modo elecciones, con Laporta buscando renovar su mandato y varios aspirantes listos para disputar la presidencia de uno de los clubes más importantes del fútbol mundial.