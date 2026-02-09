lunes 9  de  febrero 2026
Fútbol

Joan Laporta dimite como presidente del FC Barcelona para optar a la reelección

Joan Laporta dimite como presidente del FC Barcelona para presentarse a las elecciones del 15 de marzo. Rafa Yuste asume la presidencia interina del club.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, asiste a una conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, el 14 de enero de 2025. El futuro de Dani Olmo en el Barcelona sigue en juego mientras el club catalán continúa su batalla legal para lograr que el mediocampista vuelva a jugar. El incumplimiento por parte del FC Barcelona de las normas presupuestarias de La Liga para licenciar tanto a Olmo como al delantero Pau Victor antes de finales del año pasado los deja actualmente sin poder jugar durante el resto de la temporada. &nbsp;

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, asiste a una conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, el 14 de enero de 2025. El futuro de Dani Olmo en el Barcelona sigue en juego mientras el club catalán continúa su batalla legal para lograr que el mediocampista vuelva a jugar. El incumplimiento por parte del FC Barcelona de las normas presupuestarias de La Liga para licenciar tanto a Olmo como al delantero Pau Victor antes de finales del año pasado los deja actualmente sin poder jugar durante el resto de la temporada.

 

AFP / Josep LAGO
Por Pedro Felipe Hernández

Ya es oficial. Joan Laporta presentó este lunes su dimisión como presidente del FC Barcelona con el objetivo de poder concurrir a las elecciones del próximo domingo 15 de marzo, tal y como establecen los Estatutos del club.

La renuncia se produjo durante una reunión ordinaria de la junta directiva y responde al artículo 42.f de los Estatutos, que obliga al presidente en ejercicio a cesar en el cargo si desea presentarse a la reelección. Laporta ocupaba la presidencia azulgrana desde marzo de 2021.

Lee además
Marcell Ozuna de los Bravos de Atlanta celebra tras batear un jonrón solitario en el juego ante los Medias Rojas de Boston, el miércoles 8 de mayo del 2024. 
Béisbol

Piratas de Pittsburgh se refuerzan con el dominicano Marcell Ozuna
La gran apertura tendrá lugar en el Hotel Humboldt, un escenario icónico de Venezuela que brindará el marco perfecto para recibir a líderes y expertos del sector.
DEPORTES

Venezuela potenciará su industria deportiva

Laporta inicia la campaña electoral

Tras su dimisión, Laporta se dedicará de lleno a la campaña electoral, en la que competirá con otros precandidatos ya confirmados como Víctor Font, Xavi Vilajoana y Marc Ciria.

La salida del mandatario no ha sido un hecho aislado. Junto a él han presentado su dimisión ocho miembros de su junta directiva, entre ellos:

Elena Fort, vicepresidenta del Área Institucional

Antonio Escudero, vicepresidente del Área Social

Ferran Olivé, tesorero

Los directivos Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Xavier Puig y Joan Soler i Ferré

Rafa Yuste asume la presidencia interina

Pese a las dimisiones, el club mantiene la estabilidad institucional al conservarse el mínimo exigido por los Estatutos. Siete directivos continúan al frente del FC Barcelona, cumpliendo el requisito de al menos un tercio de la junta.

El liderazgo provisional queda en manos de Rafa Yuste, quien asume como presidente de una junta directiva interina cuyo mandato finalizará el 30 de junio.

Le acompañan:

Josep Cubells, vicepresidente y secretario

Alfons Castro, que asume las funciones de tesorero

Los directivos Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sust y Sisco Pujol

El club sigue su curso institucional

Según informó el FC Barcelona, una vez formalizada la salida de Laporta y los directivos dimisionarios, la nueva junta continuó la reunión siguiendo el orden del día previsto, garantizando así la continuidad administrativa del club en un momento clave a nivel institucional y electoral.

Con este movimiento, el Barça entra oficialmente en modo elecciones, con Laporta buscando renovar su mandato y varios aspirantes listos para disputar la presidencia de uno de los clubes más importantes del fútbol mundial.

Temas
Te puede interesar

Carvajal, ¿de capitán a problema para el Real Madrid?

Cuando la derrota duele más que una lesión en el Super Bowl

Real Madrid sobrevive en Valencia y sigue tras la pista del Barça

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Miguel Díaz-Canel este sábado en ejercicios militares.
CUBA

Régimen cubano descarta excarcelación de presos y se escuda en estado de guerra

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.  
POLÉMICA

Presentación de Bad Bunny en el Super Bowl desata debate político en Florida

Los dictadores de Cuba y Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega. 
MIGRACIÓN

Régimen de Daniel Ortega pone fin a la ruta del libre visado a cubanos

El líder político venezolano Juan Pablo Guanipa hace un gesto después de su liberación de la prisión Helicoide en Caracas el 8 de febrero de 2026.  
VENEZUELA

Juan Pablo Guanipa es otra vez detenido tras horas de excarcelación

Hombre ofrece el servicio improvizado de llenado de aire.
ALIADOS

México confirma el envío de ayuda humanitaria hacia Cuba

Te puede interesar

Miami-Dade emitió una advertencia de regulaciones voluntaria sobre el uso del agua.
ADVERTENCIA

Alerta por escasez de agua: Miami-Dade llama a ahorrar ante la sequía

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El expresidente Bill Clinton junto a su esposa, Hillary Clinton, exsecretaria de Estados de EEUU.
NEXOS

Cómplice de Epstein se niega a responder preguntas en Congreso de EEUU

Imagen de fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos.
OPERACIóN

EEUU captura petrolero en el océano Índico que escapó del bloqueo en el Caribe

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.  
POLÉMICA

Presentación de Bad Bunny en el Super Bowl desata debate político en Florida

Imagen referencial. 
PREOCUPACIÓN

Alarmante incremento de casos de chikungunya en Miami-Dade, lo asocian con Cuba