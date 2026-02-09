Joan Laporta dimite como presidente del FC Barcelona para optar a la reelección

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, asiste a una conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, el 14 de enero de 2025. El futuro de Dani Olmo en el Barcelona sigue en juego mientras el club catalán continúa su batalla legal para lograr que el mediocampista vuelva a jugar. El incumplimiento por parte del FC Barcelona de las normas presupuestarias de La Liga para licenciar tanto a Olmo como al delantero Pau Victor antes de finales del año pasado los deja actualmente sin poder jugar durante el resto de la temporada.

Ya es oficial. Joan Laporta presentó este lunes su dimisión como presidente del FC Barcelona con el objetivo de poder concurrir a las elecciones del próximo domingo 15 de marzo, tal y como establecen los Estatutos del club.

La renuncia se produjo durante una reunión ordinaria de la junta directiva y responde al artículo 42.f de los Estatutos, que obliga al presidente en ejercicio a cesar en el cargo si desea presentarse a la reelección. Laporta ocupaba la presidencia azulgrana desde marzo de 2021.

Laporta inicia la campaña electoral

Tras su dimisión, Laporta se dedicará de lleno a la campaña electoral, en la que competirá con otros precandidatos ya confirmados como Víctor Font, Xavi Vilajoana y Marc Ciria.

La salida del mandatario no ha sido un hecho aislado. Junto a él han presentado su dimisión ocho miembros de su junta directiva, entre ellos:

Elena Fort, vicepresidenta del Área Institucional

Antonio Escudero, vicepresidente del Área Social

Ferran Olivé, tesorero

Los directivos Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Xavier Puig y Joan Soler i Ferré

Rafa Yuste asume la presidencia interina

Pese a las dimisiones, el club mantiene la estabilidad institucional al conservarse el mínimo exigido por los Estatutos. Siete directivos continúan al frente del FC Barcelona, cumpliendo el requisito de al menos un tercio de la junta.

El liderazgo provisional queda en manos de Rafa Yuste, quien asume como presidente de una junta directiva interina cuyo mandato finalizará el 30 de junio.

Le acompañan:

Josep Cubells, vicepresidente y secretario

Alfons Castro, que asume las funciones de tesorero

Los directivos Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sust y Sisco Pujol

El club sigue su curso institucional

Según informó el FC Barcelona, una vez formalizada la salida de Laporta y los directivos dimisionarios, la nueva junta continuó la reunión siguiendo el orden del día previsto, garantizando así la continuidad administrativa del club en un momento clave a nivel institucional y electoral.

Con este movimiento, el Barça entra oficialmente en modo elecciones, con Laporta buscando renovar su mandato y varios aspirantes listos para disputar la presidencia de uno de los clubes más importantes del fútbol mundial.