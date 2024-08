Barcelona sigue con buen pie a pesar de las criticas

El joven sensación Lamine Yamal abrió el marcador por los azulgranas a los 24, con un disparo desde fuera del área que terminó en las redes después de ser desviado por Dani Vivian.

Yamal.jpg Lamine Yamal del Barcelona celebra con sus compañeros tras anotar el primer gol en el encuentro de la liga española ante el Mallorca, el viernes 8 de marzo del 2024. AP Foto/Joan Monfort

“Muy feliz por la victoria del equipo. El primer partido en casa es importante empezar bien”, dijo Yamal. “Los partidos se ganan con goles y cuantos más podamos marcar, mejor”.

Oihan Sancet emparejó momentáneamente por el Athletic con un penal a los 42, luego de que el árbitro Jesús Gil Manzano señaló una falta de Pau Cubarsí sobre Álex Berenguer gracias al VAR.

El Barça suma el ideal de seis puntos para estar en la cima del torneo junto al Celta de Vigo. Aseguran seguir por encima del reinante campeón Real Madrid (un punto), que el domingo recibe al Valladolid.

El Athletic se quedó con una unidad en el torneo, después de extender a 23 años su racha sin victorias de visitante a Barcelona. Su último triunfo (2-1) en el feudo del club catalán se remonta al 24 de noviembre de 2001. Desde ese resultado acumulan 20 derrotas y tres empates.

“Está claro que han sido mejores. Nuestra intención ha sido la de aguantar e intentar hacerles daño. En la primera lo hemos conseguido pero en la segunda nos ha costado más”, dijo el defensa vasco Íñigo Lekue.

Lewandowski perforó las redes luego de que el arquero Álex Padilla desvió una diagonal de Pedri y el balón quedó servido para el artillero polaco.

Ya había estrellado un remate en el poste después de tomar la ventaja en la primera mitad y luego un cabezazo tuvo el mismo destino en el complemento. Padilla también le había evitado celebrar una diana con una soberbia atajada poco antes de hacer el tanto de la victoria.

El extremo bilbaíno Nico Williams acaparó las miradas dado el interés que manifestó la directiva azulgrana por ficharlo para esta temporada, pero sin alcanzar su objetivo. A su salida al campo recibió abucheos por algunos sectores de los aficionados y por momentos cuando recibía el balón.

El Barça tuvo como espectador en la grada a su flamante refuerzo Dani Olmo, quien no pudo jugar por segunda jornada. No ha podido ser inscrito en la Liga debido a que el club aún no cumple con el límite financiero.

FUENTE: AP