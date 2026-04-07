FIFA abre expediente a la RFEF por cánticos islamófobos en el España-Egipto

El atacante español Laminel Yamal (izq) pelea por el balón con el jugador egipcio Islam Issa durante un partido amistoso entre ambas selecciones, el 31 de marzo de 2026.

MADRID.- La FIFA confirmó este martes a la AFP la apertura de un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Fútbol (RFEF) por los cánticos islamófobos producidos durante el partido amistoso España-Egipto disputado en Barcelona la semana pasada.

Este partido, entre dos naciones ya clasificadas para el Mundial 2026 y que se disputaba en el estadio de Cornellá, feudo del Espanyol de Barcelona , se vio perturbado por cánticos islamófobos ("Musulmán el que no bote") entonados por una parte de los aficionados españoles.

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Este incidente provocó una ola de indignación en España, así como la apertura de una investigación por parte de la policía autonómica catalana.

El presidente socialista del gobierno español, Pedro Sánchez, arremetió contra la "minoría" de aficionados que "manchó" la imagen de España un día después de los hechos. La nación española será futura organizadora del Mundial 2030 junto a Portugal y Marruecos, país de mayoría musulmana.

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El prodigio del FC Barcleona y estrella de La Roja, Lamine Yamal, de confesión musulmana, denunció, por su parte, unos cánticos que tachó de "falta de respeto intolerable".

A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de varias condenas por la justicia, este caso pone de nuevo de manifiesto las dificultades del fútbol español para erradicar el racismo y la xenofobia en sus estadios, donde los incidentes se han multiplicado en los últimos meses.

La estrella brasileña del Real Madrid, Vinicius Junior, convertido en símbolo de la lucha contra el racismo en el fútbol, ha sido frecuentemente objeto de hostigamiento desde su llegada a Madrid en 2018. Pero sólo una parte de esos incidentes derivaron en sanciones.

Nasri niega deuda millonaria

El antiguo futbolista internacional francés Samir Nasri negó una deuda de 5,5 millones de euros (6,4 millones de dólares) que le reclama el fisco de Francia, indicaron este martes sus abogados.

El periódico francés Les Echos reveló el 31 de marzo que la hacienda francesa incautó de forma provisional al antiguo jugador del Manchester City el equivalente a 5,5 millones de euros en efectivo y bienes inmuebles.

El fisco, escribió el diario, abrió un procedimiento por 5,25 millones de euros en reclamaciones de impuesto sobre la renta para el período 2020-2022 y 82.000 euros en reclamación del impuesto sobre el patrimonio inmobiliario de 2019 a 2025.

FUENTE: AFP