Presidente del Atlético frena al Barcelona por Julián Álvarez: “Hasta que yo no le diga que se marche, no se va”

El delantero argentino #19 del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, reacciona durante el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League entre el Club Atlético de Madrid y el Real Madrid CF en el estadio Metropolitano de Madrid el 12 de marzo de 2025.

El presidente del Atlético de Madrid , Enrique Cerezo , dejó una de las frases más contundentes del día al referirse al supuesto interés del FC Barcelona por Julián Álvarez . Antes del duelo de Champions entre ambos clubes, el dirigente rojiblanco fue tajante sobre el futuro del delantero argentino.

Durante la tradicional comida de directivas previa al partido, una de las grandes incógnitas era si el nombre de Julián Álvarez había aparecido en las conversaciones entre ambas entidades. El atacante argentino gusta mucho en el Barça, pero desde el Atlético el mensaje fue claro: no hay intención de dejarlo salir.

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Cerezo lanza un mensaje directo sobre Julián Álvarez

Al ser consultado por una posible salida del delantero, Cerezo respondió con ironía y firmeza:

“¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir de aquí a final de año?”

Acto seguido, endureció aún más su postura con una frase que ya genera repercusión:

“Si un jugador tiene contrato con un equipo y le quedan muchos años, dime qué puede pasar. En ese caso, piensa que yo soy Dios y hasta que no le diga que se marche, no se va a marchar”.

Con estas declaraciones, el presidente del Atlético deja claro que Julián Álvarez sigue siendo una pieza clave del proyecto colchonero y que cualquier intento del Barcelona por ficharlo chocará, al menos de momento, con un muro.

El Barcelona sigue atento a Julián Álvarez

No es un secreto que en el Barça existe admiración por el exdelantero del Manchester City y campeón del mundo con la selección argentina. Su capacidad para jugar como referencia ofensiva, segundo punta o incluso más retrasado lo convierten en un perfil muy atractivo para cualquier gran club europeo.

En el pasado, el Atlético de Madrid sí ha abierto la puerta a operaciones importantes, siempre que exista una oferta poderosa y voluntad del jugador. El caso más recordado fue el de Antoine Griezmann, quien salió rumbo al Barcelona tras el pago de su cláusula.

Sin embargo, la situación de Julián Álvarez parece distinta: tiene contrato de larga duración y el club madrileño no contempla una salida a corto plazo.

Cerezo también estalla por el arbitraje y el VAR

Además del tema Julián Álvarez, Enrique Cerezo también se refirió a la polémica arbitral que dejó malestar en el Atlético. El presidente rojiblanco habló sobre la acción en la que Gerard Martín vio inicialmente la tarjeta roja, pero luego la decisión fue corregida desde el VAR.

Cerezo mostró su enfado por el reconocimiento posterior del error:

“Me parece muy bien que digan que se ha equivocado el VAR, pero ¿quién nos compensa a nosotros la equivocación?”

La declaración vuelve a poner el foco en el debate sobre el uso del videoarbitraje en partidos de máxima exigencia, especialmente en cruces de alto voltaje entre Atlético y Barcelona.

Julián Álvarez, intocable en el Atlético

Las palabras de Enrique Cerezo dejan una lectura evidente: el Atlético no quiere desprenderse de Julián Álvarez y, salvo un giro inesperado, el argentino seguirá siendo uno de los nombres fuertes del proyecto rojiblanco.

En un mercado donde los rumores no se detienen, el mensaje del presidente fue tan claro como contundente: si depende de él, Julián no se mueve del Metropolitano.