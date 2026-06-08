Bayern Múnich cierra la puerta a Michael Olise y desafía al Real Madrid de Florentino Pérez

El delantero francés Kylian Mbappé (número 10) y el delantero francés Michael Olise (número 17) calientan antes del partido amistoso internacional entre Francia y Costa de Marfil, previo al Mundial de Fútbol de 2026, en el Estadio de la Beaujoire en Nantes, al oeste de Francia, el 4 de junio de 2026

El Bayern Múnich lanzó un contundente mensaje al Real Madrid y a Florentino Pérez sobre el futuro de Michael Olise. El presidente del club bávaro, Herbert Hainer, dejó claro que la entidad alemana no tiene intención alguna de negociar la salida del extremo francés, pese a los rumores que lo vinculan con el conjunto blanco.

"Si Florentino Pérez quiere hacernos una oferta, que se la ahorre", declaró Hainer al diario alemán Bild, en respuesta a las especulaciones sobre una posible propuesta de 150 millones de euros por el futbolista.

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Las declaraciones llegan después de que Florentino Pérez anunciara durante su campaña para la reelección como presidente del Real Madrid que prepara una oferta millonaria por una superestrella perteneciente a un club participante en la Liga de Campeones. Aunque el dirigente madridista no reveló el nombre del jugador, diversos medios españoles apuntaron rápidamente a Michael Olise como el principal objetivo.

Sin embargo, desde Múnich la respuesta ha sido tajante.

"Michael Olise es jugador del Bayern, tiene un contrato a largo plazo y no somos un club vendedor", insistió Hainer, descartando cualquier negociación por el internacional francés.

Olise llegó al Bayern a mediados de 2024 y tiene contrato vigente hasta junio de 2029. Además, el acuerdo no incluye ninguna cláusula de rescisión que facilite una eventual salida.

El atacante de 24 años se ha convertido en una de las grandes figuras del fútbol europeo. Tras una destacada campaña 2024-2025, terminó de consolidarse durante la temporada 2025-2026, en la que registró impresionantes cifras de 22 goles y 31 asistencias entre todas las competiciones.

Su rendimiento fue clave para que el Bayern conquistara el triplete nacional, levantando la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa Franz Beckenbauer.

La postura del Bayern supone un importante obstáculo para los planes de Florentino Pérez, quien busca reforzar una plantilla que atraviesa dos temporadas consecutivas sin títulos importantes. Aunque el Real Madrid dispone del poder económico necesario para afrontar una operación de gran magnitud, en Alemania consideran a Olise una pieza estratégica para el presente y el futuro del proyecto deportivo.

Por ahora, el Bayern no contempla abrir negociaciones y transmite un mensaje claro: Michael Olise no está en venta. La incógnita será si el Real Madrid insiste con una oferta histórica o decide dirigir su inversión hacia otro de los grandes nombres del mercado europeo.