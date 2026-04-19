Bayern Múnich conquista la liga alemana por 35ª ocasión en su historia

El atacante inglés del Bayern Múnich, Harry Kane, celebra con sus compañeros luego de anotar el segundo gol de su equipo en un partido contra el Real Madrid, el 7 de abril de 2026.

MÚNICH.- El Bayern Múnich conquistó este domingo el 35º título de campeón de la liga de Alemania de su historia, el 13º en las últimas 14 temporadas, después de ganar 4-2 al Stuttgart en el Allianz Arena de la capital bávara.

El gigante alemán, aún vivo en Liga de Campeones y en Copa de Alemania , cuenta con 79 puntos en la Bundesliga y a falta de cuatro fechas está ya fuera del alcance del Borussia Dortmund (64 puntos).

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Tras ir por detrás en el marcador por un gol de Chris Führich para el Stuttgart (21'), el Bayern le dio la vuelta al partido en seis minutos antes del descanso gracias a Raphaël Guerreiro (31'), Nicolas Jackson (33') y Alphonso Davies (37').

En la segunda parte, Harry Kane marcó su 32º gol en la Bundesliga esta temporada (el 51º en todas las competiciones). Los hombres de Vincent Kompany lograron así su séptima victoria en liga tras haber ido por detrás en el marcador (25 puntos sumados).

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Líderes del campeonato desde la 1ª fecha gracias a su victoria por 6-0 contra el Leipzig, los muniqueses solo han perdido una vez hasta ahora en la temporada, una derrota en casa contra el Augsburgo (2-1) a mediados de enero.

Con 109 goles marcados en 30 partidos de liga, el club ya ha mejorado el viejo récord de la temporada 1971/72, que el Bayern de Gerd Müller había dejado en 101 goles.

Los muniqueses siguen vivos en otras dos competiciones, con una semifinal de la Copa de Alemania que disputarán el miércoles en el campo del Bayer Leverkusen y una doble confrontación en semifinales de la Liga de Campeones contra el París SG (ida en el Parque de los Príncipes el 28 de abril, vuelta el 6 de mayo en el Allianz Arena).

PSG cae ante el Lyon

El PSG perdió 2-1 este domingo en el Parque de los Príncipes ante el Lyon en la 30ª fecha de la Ligue 1, apenas cinco días después de haber ganado 2-0 al Liverpool en Anfield en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Los hombres de Luis Enrique se vieron superados por los goles del brasileño Endrick (6') y de Alfonso Moreira (18').

Gonçalo Ramos falló un penal (33') y Khvicha Kvaratskhelia redujo la diferencia ya sin tiempo para más (90+4').

El conjunto parisino sigue liderando la tabla (63 puntos), pero bajo la amenaza del Lens (62 puntos), que cuenta con un partido más.

Lyon es tercero con 54 puntos, cuando restan cuatro fechas para el final del campeonato.

FUENTE: AFP