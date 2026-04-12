Manchester City arrasa al Chelsea y aprieta la lucha por la Premier League

El centrocampista inglés del Manchester City, Nico O'Reilly (C), número 33, anota el primer gol del equipo durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Chelsea y el Manchester City en Stamford Bridge en Londres el 12 de abril de 2026.

El Manchester City dio un golpe de autoridad en la Premier League tras vencer con contundencia 3-0 al Chelsea en Stamford Bridge, un resultado que mete presión directa al líder Arsenal en la recta final del campeonato.

El equipo dirigido por Pep Guardiola aprovechó la derrota previa del Arsenal ante el Bournemouth para recortar distancias y reavivar la pelea por el título.

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Cherki lidera la exhibición del City

El gran protagonista del encuentro fue Rayan Cherki, quien firmó dos asistencias clave que encaminaron la victoria del City.

Primero, asistió a Nico O'Reilly (51’) con un centro preciso, y minutos después repitió con un pase brillante para Marc Guéhi (57’), dejando el partido prácticamente sentenciado.

El tercer gol llegó gracias a Jérémy Doku (68’), tras una presión efectiva que aprovechó un error en salida del Chelsea.

AFP__20260124__93VP4DW__v2__MidRes__TopshotFblEngPrManCityWolves El delantero egipcio #07 del Manchester City, Omar Marmoush (3R), es acosado por sus compañeros de equipo después de anotar el primer gol durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Manchester City y el Wolverhampton Wanderers en el Etihad Stadium en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 24 de enero de 2026. Darren Staples / AFP

El City mete presión al Arsenal

Con este triunfo, el Manchester City alcanza los 64 puntos y se coloca en una posición ideal para igualar al Arsenal (70 puntos) si logra imponerse en el enfrentamiento directo de la próxima jornada y gana su partido pendiente.

La derrota del Arsenal el día anterior abrió la puerta a un cambio en la cima, y el City no desaprovechó la oportunidad.

Chelsea se complica la Champions

Por su parte, el Chelsea atraviesa un momento complicado. El equipo ahora dirigido por Liam Rosenior suma su cuarta derrota en los últimos cinco partidos de liga, alejándose de los puestos de clasificación a la próxima Champions League.

El conjunto londinense, sexto con 48 puntos, queda a seis del Liverpool, que ocupa la última plaza de acceso a la máxima competición europea.

De dominar a caer: dos caras del Chelsea

Pese al resultado, el Chelsea tuvo un buen arranque. Generó peligro con acciones de Pedro Neto y Joao Pedro, e incluso vio cómo se anulaba un gol de Marc Cucurella por fuera de juego.

Sin embargo, tras el descanso, el dominio cambió por completo, con un City mucho más efectivo y contundente que terminó imponiéndose con claridad.