Manchester City arrasa al Chelsea y aprieta la lucha por la Premier League

El Manchester City dio un golpe de autoridad en la Premier League tras vencer con contundencia 3-0 al Chelsea en Stamford Bridge, un resultado que mete presión directa al líder Arsenal en la recta final del campeonato.
El Manchester City golea 3-0 al Chelsea con protagonismo de Rayan Cherki y mete presión al Arsenal en la lucha por la Premier League en la recta final de la temporada.
El Manchester City dio un golpe de autoridad en la Premier League tras vencer con contundencia 3-0 al Chelsea en Stamford Bridge, un resultado que mete presión directa al líder Arsenal en la recta final del campeonato.
El equipo dirigido por Pep Guardiola aprovechó la derrota previa del Arsenal ante el Bournemouth para recortar distancias y reavivar la pelea por el título.
El gran protagonista del encuentro fue Rayan Cherki, quien firmó dos asistencias clave que encaminaron la victoria del City.
Primero, asistió a Nico O'Reilly (51’) con un centro preciso, y minutos después repitió con un pase brillante para Marc Guéhi (57’), dejando el partido prácticamente sentenciado.
El tercer gol llegó gracias a Jérémy Doku (68’), tras una presión efectiva que aprovechó un error en salida del Chelsea.
Con este triunfo, el Manchester City alcanza los 64 puntos y se coloca en una posición ideal para igualar al Arsenal (70 puntos) si logra imponerse en el enfrentamiento directo de la próxima jornada y gana su partido pendiente.
La derrota del Arsenal el día anterior abrió la puerta a un cambio en la cima, y el City no desaprovechó la oportunidad.
Por su parte, el Chelsea atraviesa un momento complicado. El equipo ahora dirigido por Liam Rosenior suma su cuarta derrota en los últimos cinco partidos de liga, alejándose de los puestos de clasificación a la próxima Champions League.
El conjunto londinense, sexto con 48 puntos, queda a seis del Liverpool, que ocupa la última plaza de acceso a la máxima competición europea.
Pese al resultado, el Chelsea tuvo un buen arranque. Generó peligro con acciones de Pedro Neto y Joao Pedro, e incluso vio cómo se anulaba un gol de Marc Cucurella por fuera de juego.
Sin embargo, tras el descanso, el dominio cambió por completo, con un City mucho más efectivo y contundente que terminó imponiéndose con claridad.