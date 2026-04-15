miércoles 15  de  abril 2026
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Bayern Múnich deja fuera al Real Madrid y avanza a las semifinales de la Champions

Luego de ganar en el Santiago Bernabéu la semana pasada, el Bayern Múnich volvió a imponerse sobre el Real Madrid, ahora como local, para seguir adelante

Jugadores del Bayern Múnich celebran con su afición luego de clasificar a las semifinales de la Champions League, el 15 de abril de 2026.

Jugadores del Bayern Múnich celebran con su afición luego de clasificar a las semifinales de la Champions League, el 15 de abril de 2026.

KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÚNICH.- El Bayern Múnich avanzó a semifinales de la Champions este miércoles tras ganar 4-3 en la vuelta de cuartos al Real Madrid, que soñó con la remontada y el pase hasta casi el último minuto.

Los goles finales de Luis Díaz (89') y Olise (90+4') acabaron con las esperanzas de los blancos, que se habían adelantado hasta en tres ocasiones con un doblete de Arda Güler (1', 29') y un gol de Kylian Mbappé (42').

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Aleksandar Pavlovic (6') y Harry Kane (38') fueron los autores de los otros tantos del Bayern, que ya se había impuesto 2-1 en la ida en Madrid.

El Bayern se medirá en semifinales al PSG, que en la víspera había eliminado al Liverpool.

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El Real Madrid, que acabó con diez por la expulsión de Eduardo Camavinga (86'), vio muy cerca otra de sus épicas remontadas en un complicado Allianz Arena, pero volvió a caer en cuartos de final por segundo año consecutivo.

Fuera de la Copa del Rey y con la Liga prácticamente fuera de su alcance, la Champions era el último clavo ardiendo al que se aferraba el equipo merengue para no acabar una nueva temporada en blanco.

Güler alimenta el sueño

El equipo capitalino, que llegaba convencido de poder repetir lejos de casa una de sus famosas remontadas europeas, se vio reforzado en sus esperanzas en cuanto empezó a rodar el balón.

En el primer minuto, el portero Manuel Neuer dejó un balón muerto para que Güler hiciera el primero de disparo lejano (1').

La alegría blanca duró poco, porque en un saque de esquina Pavlovic remató de cabeza para igualar (6').

El Bayern recuperó el control con este gol, presionando arriba y metiendo al Real Madrid en su campo.

El equipo blanco acumuló gente por dentro evitando que los alemanes pudieran llegar de forma cómoda por el centro.

Joshua Kimmich probó a Andriy Lunin con un disparo ajustado al que el portero del Real Madrid respondió con una buena mano abajo (27').

Los merengues dejaron el balón al Bayern en los primeros minutos para tratar de salir en velocidad aprovechando los espacios que dejaban atrás los alemanes.

En una de estas salidas, Konrad Laimer derribó a Brahim al borde del área en una falta que transformó Güler poniendo el balón en la escuadra izquierda de Neuer (29').

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La respuesta del Bayern fue casi inmediata otra vez con un gol de Kane aprovechando un pase filtrado al área de Upamecano (38').

Los últimos minutos de la primera parte se convirtieron en un intercambio de golpes en los que Vinicius estrelló un balón en el larguero (41') antes de asistir a Mbappé.

El brasileño dejó un balón al centro para la llegada del francés que batió a Neuer en su salida (42').

Mbappé tuvo el cuarto del Real Madrid al volver del descanso con un disparo a bocajarro que sacó Neuer (55').

Expulsión

El Real Madrid volvió a encerrarse atrás, dejando la iniciativa al Bayern para intentar salir arriba con la velocidad de Vinicius y Mbappé.

Los dos delanteros del Real Madrid se convirtieron en los únicos argumentos ofensivos del equipo blanco, aunque Federico Valverde también probó a Neuer con un disparo lejano (66').

Con el crono corriendo hacia la prórroga, los dos equipos empezaron a cuidarse más de no cometer errores hasta que llegó la expulsión por doble amonestación de Camavinga (86').

La superioridad numérica impulsó al Bayern, que acosó la portería de Lunin hasta que al filo del pitido final Díaz soltó un disparo cruzado (89') que metía al Bayern en semifinales.

El tanto final de Olise en el descuento (90+4') sirvió para adornar el pase a la siguiente ronda con una victoria en casa.

Arsenal clasifica con empate

Sin brillo, con dudas y gracias al triunfo por la mínima en la ida, el Arsenal se clasificó este miércoles por segundo año consecutivo a semifinales de la Champions League, después de empatar 0-0 en el Emirates Stadium, en Londres, ante el Sporting de Portugal.

Líder de la Premier League, aunque cada vez con menor margen respecto a un Manchester City al que se enfrentará el domingo, el Arsenal pudo al fin dar una alegría a su afición luego de perder en las últimas semanas la final de la Copa de la Liga inglesa ante los Citizens y de caer en cuartos de la FA Cup ante el modesto Southampton.

Los Gunners aún están a tiempo de hacer historia, como reclamaba un tifo desplegado en uno de los fondos del recinto del norte de Londres en los prolegómenos del partido ante el Sporting.

FUENTE: AFP

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