sábado 11  de  abril 2026
Fútbol

Real Madrid tropieza ante Girona y pone LaLiga en segundo plano pensando en el Bayern

El Real Madrid empata con el Girona y se aleja de LaLiga. Con el Barça escapándose, los blancos centran su objetivo en la Champions, donde se juegan la vida ante el Bayern Múnich

El seleccionador español del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, observa el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Girona FC en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 10 de abril de 2026.&nbsp;

El seleccionador español del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, observa el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Girona FC en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 10 de abril de 2026. 

Thomas COEX / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Real Madrid dejó escapar una oportunidad clave en la lucha por el título tras empatar 1-1 ante el Girona FC en el Santiago Bernabéu, un resultado que prácticamente lo obliga a cambiar el foco: de LaLiga a la supervivencia en Europa.

Un empate que aleja el sueño liguero

El conjunto blanco se adelantó con un gol de Federico Valverde al inicio de la segunda mitad, pero el Thomas Lemar igualó el marcador minutos después, silenciando el estadio.

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El empate deja al Madrid muy tocado en su persecución al líder, el FC Barcelona, que podría ampliar aún más la distancia en la tabla.

El técnico Álvaro Arbeloa no ocultó su frustración:

“Es un partido que teníamos que haber ganado”.

Falta de ideas y dependencia de las estrellas

A pesar de dominar tramos del partido, el Real Madrid volvió a evidenciar problemas en los últimos metros. Ni Vinícius Júnior ni Kylian Mbappé lograron marcar diferencias ante un Girona sólido y ordenado.

El equipo terminó recurriendo a acciones individuales, incluida una polémica jugada en el descuento donde Mbappé reclamó penalti sin éxito.

Giro de prioridad: todo a la Champions

Más allá del golpe en LaLiga, el contexto agrava la situación: el Real Madrid está obligado a remontar un 1-2 ante el Bayern Munich este miércoles en Alemania, en los cuartos de final de la UEFA Champions League.

El propio Arbeloa dejó claro el enfoque del equipo:

“Tenemos que ir a Alemania convencidos de morir allí”.

Con el título liguero cada vez más lejos, el Real Madrid parece haber cambiado de objetivo: salvar la temporada en Europa.

Bayern Múnich (3)
El atacante inglés del Bayern Múnich, Harry Kane, celebra con sus compañeros luego de anotar el segundo gol de su equipo en un partido contra el Real Madrid, el 7 de abril de 2026.

El atacante inglés del Bayern Múnich, Harry Kane, celebra con sus compañeros luego de anotar el segundo gol de su equipo en un partido contra el Real Madrid, el 7 de abril de 2026.

Un Bernabéu preocupado

El empate no solo afecta en la tabla, sino también en el ambiente. Los silbidos en el Bernabéu reflejan la inquietud de una afición que ve cómo su equipo pierde fuerza en LaLiga justo antes del partido más importante del curso.

LaLiga se escapa, la Champions define todo

Si el Barcelona gana su próximo partido, la distancia podría volverse casi insalvable, dejando al Real Madrid sin margen de error.

Así, el empate ante el Girona no solo es un tropiezo:

es el punto de inflexión donde el Madrid empieza a despedirse de LaLiga y a jugarse la vida en Champions.

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