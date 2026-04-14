martes 14  de  abril 2026
FÚTBOL

Neuer considera que el Real Madrid puede ser más peligroso por su situación límite

Eliminado en la Copa del Rey y con la Liga muy complicada, el Real Madrid está obligado a levantar el 2-1 en contra cosechado en la ida ante el Bayern

El entrenador español del Real Madrid, Álvaro Arbeloa (C), se reúne con jugadores durante una sesión de entrenamiento en la víspera de un partido de la UEFA Champions League, el 27 de enero de 2026.

El entrenador español del Real Madrid, Álvaro Arbeloa (C), se reúne con jugadores durante una sesión de entrenamiento en la víspera de un partido de la UEFA Champions League, el 27 de enero de 2026.

FILIPE AMORIM / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÚNICH.- El portero del Bayern Múnich, Manuel Neuer, admitió este martes que la difícil situación del Real Madrid lo puede hacer más peligroso para la vuelta de cuartos de final de la Champions.

"Cuando estás contra las cuerdas, a veces puedes ser más peligroso", dijo Neuer en la rueda de prensa previa al encuentro del miércoles en el Allianz Arena.

Lee además
El entrenador español del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, durante un partido de fútbol de la liga española entre su club y el Getafe CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 2 de marzo de 2026. 
FÚTBOL

Real Madrid pierde en Mallorca y casi se despide de LaLiga
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre los merengues y el Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de diciembre de 2025. 
FÚTBOL

"Mbappé vino al Real Madrid por partidos como éste", asegura Arbeloa

Eliminado en la Copa del Rey y con la Liga muy complicada, el Real Madrid está obligado a levantar el 2-1 en contra cosechado en la ida en Madrid para tratar de salvar la temporada.

"Prefiero centrarme en nosotros, en la buena racha que llevamos, estamos presentes en todas las competiciones y tenemos todo en nuestras manos", afirmó Neuer.

Embed

El capitán del equipo alemán admitió que salen con la ventaja del resultado y el hecho de jugar en casa, pero pidió rebajar la euforia.

"En el pasado ya se ha visto cómo puede golpear también el Real Madrid", recordó, en alusión a las remontadas en Champions del rival español.

"Pero aun así, por supuesto que tenemos fe y confianza en nosotros", añadió.

El portero alemán también advirtió que no se trata sólo de fijarse en las individualidades del Real Madrid como Kylian Mbappé y Vinicius.

"No se trata de nombres. Juegas contra todo un equipo, contra el Real Madrid", dijo Neuer, para el que será decisivo jugar en bloque el miércoles para conseguir el pase a semifinales de la Champions.

El portero del Bayern lamentó, no obstante, que no esté presente en el partido el lesionado arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois.

Eterna juventud

Decisivo en la victoria del Bayern en Madrid hace una semana (2-1) en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, Neuer ha demostrado que, a sus 40 años, sigue siendo uno de los mejores porteros del planeta.

"A los 40 años uno sigue siendo joven", bromeaba su entrenador, el belga Vincent Kompany, cuando se acercaba el cumpleaños de Neuer, el pasado 27 de marzo.

Y el martes, en el estadio Santiago Bernabéu y frente a Mbappé y Vinicius Junior, el "Muro", uno de los apodos de Neuer, sacó todo el repertorio de paradas típicas que han forjado su leyenda.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Real Madrid tropieza ante Girona y pone LaLiga en segundo plano pensando en el Bayern

El Real Madrid prepara el regreso de Toni Kroos a su estructura deportiva

Vinicius se juega su redención en Múnich: el Real Madrid busca otra noche épica en Champions

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan que la seguridad alimentaria y el empleo sufrirán por el impacto de la guerra sobre el petróleo. (AFP)
Conflicto bélico

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan sobre choque energético y desigual en la economía mundial

Kevin Cichowski, candidato a la gobernación de Florida.
SUCESOS

Arrestan a candidato a la gobernación de Florida por agresión agravada contra ancianos

James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
RECLAMACIÓN

Florida exige a la Oficina del Censo excluir a inmigrantes indocumentados del reparto electoral

El vicepresidente JD Vance durante una conferencia de prensa en Tel Aviv, Israel, adonde llegó para puntualizar con altos mandos militares de varios países las garantías del alto al fuego en Gaza.
Conflicto bélico

Vicepresidente JD Vance afirma que corresponde a Irán dar el siguiente paso hacia la paz

Vista del Senado de EEUU.  
REACCIONES

Senador de EEUU insta a Venezuela a tomar medidas "irreversibles" hacia una transición

Te puede interesar

Imagen del USS Abraham Lincoln.
BLOQUE NAVAL

EEUU impide que seis buques partieran de puertos de Irán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de Estado Marco Rubio. 
WASHINGTON

Rubio ve diálogo entre Israel y Líbano como una "oportunidad histórica"

Vista del Senado de EEUU.  
REACCIONES

Senador de EEUU insta a Venezuela a tomar medidas "irreversibles" hacia una transición

Doral iza la bandera de aceptación del autismo.
RESPALDO

Doral reafirma compromiso con la inclusión al izar bandera del autismo

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan que la seguridad alimentaria y el empleo sufrirán por el impacto de la guerra sobre el petróleo. (AFP)
Conflicto bélico

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan sobre choque energético y desigual en la economía mundial