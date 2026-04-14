Neuer considera que el Real Madrid puede ser más peligroso por su situación límite

El entrenador español del Real Madrid, Álvaro Arbeloa (C), se reúne con jugadores durante una sesión de entrenamiento en la víspera de un partido de la UEFA Champions League, el 27 de enero de 2026.

MÚNICH.- El portero del Bayern Múnich , Manuel Neuer , admitió este martes que la difícil situación del Real Madrid lo puede hacer más peligroso para la vuelta de cuartos de final de la Champions.

"Cuando estás contra las cuerdas, a veces puedes ser más peligroso", dijo Neuer en la rueda de prensa previa al encuentro del miércoles en el Allianz Arena.

Eliminado en la Copa del Rey y con la Liga muy complicada, el Real Madrid está obligado a levantar el 2-1 en contra cosechado en la ida en Madrid para tratar de salvar la temporada.

"Prefiero centrarme en nosotros, en la buena racha que llevamos, estamos presentes en todas las competiciones y tenemos todo en nuestras manos", afirmó Neuer.

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El capitán del equipo alemán admitió que salen con la ventaja del resultado y el hecho de jugar en casa, pero pidió rebajar la euforia.

"En el pasado ya se ha visto cómo puede golpear también el Real Madrid", recordó, en alusión a las remontadas en Champions del rival español.

"Pero aun así, por supuesto que tenemos fe y confianza en nosotros", añadió.

El portero alemán también advirtió que no se trata sólo de fijarse en las individualidades del Real Madrid como Kylian Mbappé y Vinicius.

"No se trata de nombres. Juegas contra todo un equipo, contra el Real Madrid", dijo Neuer, para el que será decisivo jugar en bloque el miércoles para conseguir el pase a semifinales de la Champions.

El portero del Bayern lamentó, no obstante, que no esté presente en el partido el lesionado arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois.

Eterna juventud

Decisivo en la victoria del Bayern en Madrid hace una semana (2-1) en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, Neuer ha demostrado que, a sus 40 años, sigue siendo uno de los mejores porteros del planeta.

"A los 40 años uno sigue siendo joven", bromeaba su entrenador, el belga Vincent Kompany, cuando se acercaba el cumpleaños de Neuer, el pasado 27 de marzo.

Y el martes, en el estadio Santiago Bernabéu y frente a Mbappé y Vinicius Junior, el "Muro", uno de los apodos de Neuer, sacó todo el repertorio de paradas típicas que han forjado su leyenda.

FUENTE: AFP