El Real Madrid prepara el regreso de Toni Kroos a su estructura deportiva

Toni Kroos del Real Madrid hace un gesto antes del duelo contra el Betis en el Estadio Santiago Bernabéu por la última fecha de la liga española, el sábado 25 de mayo del 2024.

El Real Madrid ya trabaja en el regreso de una de sus grandes leyendas recientes: Toni Kroos . Según reveló el Diario AS, la directiva blanca ha tomado la decisión de reincorporar al excentrocampista de cara a la próxima temporada, aunque no será como jugador.

Dos años después de su retirada, en Valdebebas consideran que su vuelta puede ser clave para reforzar la estructura deportiva del club y llenar el vacío que dejó en el centro del campo y en el liderazgo del equipo.

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Un regreso estratégico para el futuro del club

La intención del club presidido por Florentino Pérez es integrar a Kroos en el día a día de la entidad, aportando su experiencia, visión de juego y conocimiento del fútbol de élite.

Aunque aún no se ha definido el rol exacto que desempeñará, en el entorno del club ven su incorporación como un movimiento estratégico que puede influir en el crecimiento deportivo e institucional del Real Madrid.

Picsart_24-06-01_00-03-57-749.jpg Luka Modric, junto al técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti y Toni Kroos parados durante una sesión de entrenamiento antes de la final de la Liga de Campeones el viernes 31 de mayo del 2024. AP/Ian Walton

Una relación intacta con el Real Madrid

La relación entre Toni Kroos y el club blanco sigue siendo excelente. Desde su salida en 2024, tras conquistar su sexta Champions League, el alemán ha mantenido un vínculo cercano con la institución y con la afición madridista.

Su despedida quedó marcada como una de las más emotivas en la historia reciente del club, culminando su carrera con un título europeo y dejando una huella imborrable en el Santiago Bernabéu.

Kroos, activo en el fútbol tras su retiro

Lejos de alejarse del fútbol, Kroos ha continuado vinculado al deporte. El exjugador ha impulsado una academia en Boadilla del Monte, desde donde trabaja en la formación de jóvenes talentos.

Además, ha visitado en varias ocasiones la ciudad deportiva de Valdebebas con sus equipos, e incluso ha compartido experiencias con clubes como el Villarreal, siendo reconocido por su conocimiento y profesionalismo.

Un regreso que ilusiona al madridismo

El posible retorno de Toni Kroos genera gran expectativa entre los aficionados del Real Madrid, que ven en él una figura capaz de aportar estabilidad, liderazgo y una identidad futbolística que marcó una era dorada en el club.