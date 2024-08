Bayern Múnich hace frente a la operación de reconquista de la Bundesliga

Tenis Escenario para una tercera final entre Djokovic y Alcaraz queda abierto para el US Open

Por vez primera desde 2011, el Bayern no sumó en 2024 ningún trofeo a sus vitrinas, después de su tercer puesto en la Bundesliga (detrás de Leverkusen y Stuttgart), su eliminación en dieciseisavos de final de Copa ante el modesto Sarrebruck, además de su decepción a las puertas de la final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid.

Desde hace cuarenta años, el Bayern sólo cedió en 14 ocasiones el título de campeón liguero. Y aún es más raro ver dos temporadas consecutivas sin que el capitán muniqués levante el 'Schale' (trofeo de campeón de la Bundesliga); sólo en tres ocasiones (entre 1991 y 1993, entre 1995 y 1996 y entre 2011 y 2012).

En ese contexto no es de extrañar que todas las miradas se dirijan a la 'Säbener Strasse', la sede del 'Rekordmeister', cuya serie de 11 títulos de liga seguidos fue cortada por el Bayer de Xabi Alonso.

Después de intentos vanos de hacerse con los servicios del técnico vasco, así como de Julian Nagelsmann y Ralf Rangnick, la dirección del Bayern confió las riendas a Vincent Kompany, quien sucede a Thomas Tuchel.

Tras pasar por el banco del Anderlecht y el del Burnley inglés, el excentral belga de 38 años vivirá su primera experiencia como técnico de un equipo que aspira a todo, al igual que Xabi Alonso en el Leverkusen desde el otoño europeo de 2022.

"El campeón es siempre el favorito"

Primer club en concluir una temporada de la Bundesliga sin derrota, el 'Werkself' de Xabi Alonso viene de hacer historia en el fútbol alemán. ¿Cuál de los dos, Bayer o Bayern es favorito? Si los expertos se muestran divididos, Uli Hoeness, presidente de honor del club muniqués, parece tenerlo más claro.

"El vigente campeón siempre es el favorito, lo hemos constatado durante diez años. Ahora les toca a ellos", respondió a comienzos de agosto ante la prensa, tratando, quizá, de cargar presión sobre los hombros del Leverkusen.

Porque con ese "ellos" se refería a los pupilos de Alonso. "No hay ninguna razón por la que no podríamos defender nuestro título. Hemos visto al Bayern hacerlo durante muchos años, ¿por qué no podríamos hacerlo también?", consideraba en una entrevista a la AFP el volante nigeriano Nathan Tella, durante la pretemporada en Donaueschingen.

Picsart_24-01-20_22-17-41-046.jpg El entrenador del Leverkusen, Xabi Alonso, reacciona durante el partido de fútbol de la Bundesliga alemana ante el VfL Bochum en el BayArena de Leverkusen, Alemania, el miércoles 20 de diciembre de 2023. AP Foto/Martin Meissner

"Tenemos buenas bases, necesitamos añadir algunas cosas, actualizarlas e incorporar otros elementos", estimó Alonso, cuyo equipo lleva 34 partidos sin conocer la derrota en liga, y que aspira a alcanzar los 53 partidos seguidos sin perder del Bayern entre las temporadas 2012-2013 y 2013-2014, un récord en la Bundesliga.

Rival histórico del Bayern -con 5 de las 13 Bundesligas que se le escaparon a los muniqueses desde 1984- el Borussia Dortmund quiere resarcirse del decepcionante quinto puesto del pasado curso.

El presidente del Borussia, Hans-Joachim Watzke, tiene "buenas sensaciones para la nueva temporada", mientras que su equipo salvó una plaza en la Champions gracias al recorrido de los clubes alemanes en competiciones europeas en 2023-2024, especialmente la final del BVB en Champions ante el Real Madrid (derrota 2-0).

FUENTE: AFP