Florentino Pérez promete ante notario que el Real Madrid seguirá siendo de sus socios

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.

A pocos días de las elecciones presidenciales del próximo 7 de junio, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dio un paso simbólico y estratégico al formalizar ante notario su compromiso de mantener la histórica estructura de propiedad del club blanco.

A través de un vídeo institucional difundido a los medios de comunicación, Pérez aseguró que mientras continúe al frente de la entidad, el Real Madrid seguirá perteneciendo a sus socios y no se transformará en una sociedad anónima deportiva.

"Mientras sea presidente del Real Madrid Club de Fútbol, me comprometo a que el club sea siempre de sus socios", afirmó el dirigente en el mensaje grabado.

Además, el máximo mandatario madridista destacó que seguirá trabajando para proteger el patrimonio económico de la institución, insistiendo en que este también debe permanecer en manos de los socios.

La declaración llega en un contexto electoral poco habitual para el club blanco. Por primera vez desde 2006 habrá más de un candidato en unas elecciones presidenciales del Real Madrid. En aquella ocasión, Ramón Calderón se impuso en las urnas y presidió la entidad hasta 2009, año en el que Florentino Pérez regresó a la presidencia para iniciar una segunda etapa que se ha prolongado hasta la actualidad.

Las elecciones del próximo 7 de junio enfrentarán a Florentino Pérez con Enrique Riquelme, empresario que busca poner fin a más de una década y media de liderazgo del actual presidente.

Durante su mandato, Florentino Pérez ha liderado algunas de las etapas más exitosas de la historia del Real Madrid, tanto en el plano deportivo como institucional. Bajo su gestión, el club ha conquistado múltiples títulos nacionales e internacionales y ha impulsado proyectos de gran envergadura, como la remodelación integral del estadio Santiago Bernabéu.

El compromiso notarial anunciado este miércoles busca reforzar uno de los pilares identitarios del Real Madrid: su condición de club propiedad de sus socios, un modelo que comparte con un reducido grupo de entidades históricas del fútbol español.