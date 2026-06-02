Raúl será el director deportivo del Real Madrid si Riquelme gana las elecciones

Raúl González, en ese entonces jugador del Cosmos de Nueva York, durante una conferencia de prensa, el 27 de octubre de 2015.

MADRID.- El candidato a la presidencia del Real Madrid , Enrique Riquelme , afirmó que, si gana, su director deportivo será la antigua estrella merengue Raúl González.

"Si yo soy presidente del Real Madrid, don Raúl González Blanco será el director deportivo del Real Madrid", afirmó Riquelme en una entrevista con la cadena Ser en la madrugada de este martes.

FÚTBOL Riquelme da un primer paso para optar a las elecciones presidenciales del Real Madrid

Fútbol Mourinho más cerca del Real Madrid: el técnico portugués inicia una nueva era hasta 2029

Raúl, tercer mejor goleador histórico del Real Madrid (323) sólo por detrás de Cristiano Ronaldo (451) y Karim Benzema (354), es una de las leyendas recientes del equipo merengue.

El hombre que más encuentros ha jugado con la camiseta blanca "es la persona correcta para liderar, de lejos, un proyecto deportivo como el que viene al Real Madrid", añadió Riquelme.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Raul Gonzalez (@raulgonzalez)

Raúl, internacional con España en 102 ocasiones, también ha sido entrenador del filial merengue entre 2019 y 2025.

Riquelme, único rival del actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en las elecciones del 7 de junio, va desvelando poco a poco su proyecto deportivo para el club en caso de resultar ganador.

Este empresario de las energías renovables adelantó que en los días que quedan irá revelando más nombres de posibles jugadores y de un entrenador.

"Todavía quedan días de campaña y mi idea es ir dando nombres y sorpresas día a día", añadió Riquelme a la cadena Ser.

El candidato afirmó que ha tenido contactos con el representante del jugador del Manchester City, Rodrigo Hernández 'Rodri', pero no precisó si lo tendría atado.

El lunes, Rodri evitó hablar de su futuro en el día de atención a los medios de la selección española.

"Con un Mundial por delante, mi responsabilidad es centrarme" en la cita de México, Canadá y Estados Unidos que comienza el próximo 11 de junio, afirmó.

Olmo ve "bien" a Yamal de cara al Mundial

El delantero de la selección española Dani Olmo aseguró este martes que ve "bien" a Lamine Yamal, en proceso de recuperación de una lesión muscular, a unos días del Mundial (11 junio-19 julio).

"Bien, lo veo bien, entrenando poco a poco en su proceso de readaptación", afirmó Olmo en un acto de patrocinio de la Roja en Las Rozas, a las afueras de Madrid.

Yamal y Nico Williams se recuperan de sendas lesiones musculares, a la espera de estar disponibles para el arranque de España en el Mundial el próximo 15 junio contra Cabo Verde.

"Van en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros, pues, a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar", añadió Olmo en la Ciudad del Fútbol, donde se encuentra concentrada España.

FUENTE: AFP