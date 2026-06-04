Enrique Riquelme promete fichar a Haaland y Rodri si gana la presidencia del Real Madrid

El noruego Erling Haaland, del Manchester City, celebra en el campo tras el triunfo de su equipo ante el Brujas, el 29 de enero de 2025.

La carrera por la presidencia del Real Madrid suma un nuevo capítulo. El empresario Enrique Riquelme, consejero delegado de Cox Energy y aspirante a dirigir el club blanco, aseguró que intentará concretar los fichajes de Erling Haaland y Rodri Hernández en caso de imponerse en las próximas elecciones.

Durante una entrevista televisiva, Riquelme presentó algunas de las principales líneas de su proyecto deportivo y confirmó que tanto el delantero noruego como el centrocampista español forman parte de las promesas que ha realizado a los socios madridistas.

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Haaland y Rodri, los grandes objetivos de Riquelme

El candidato considera que ambos futbolistas encajan perfectamente en las necesidades actuales del Real Madrid. Rodri, vigente referente del Manchester City y uno de los mediocampistas más destacados del fútbol mundial, sería una de las prioridades para reforzar el centro del campo.

Respecto a Haaland, Riquelme aseguró que hará todo lo posible para incorporarlo al conjunto merengue. El delantero noruego es considerado uno de los mejores goleadores del planeta y su llegada supondría uno de los movimientos más impactantes del mercado internacional.

Aunque reconoció que las negociaciones dependerían de la situación contractual de ambos jugadores con el Manchester City, reiteró que su compromiso es intentar convertir esos fichajes en realidad.

Una garantía notarial para respaldar sus promesas

Uno de los aspectos más llamativos de la candidatura de Riquelme es la garantía notarial que asegura haber presentado para respaldar sus compromisos electorales.

Según explicó, si incumple las promesas realizadas durante la campaña, asumiría personalmente el pago de las cuotas de los socios del Real Madrid durante la siguiente temporada.

Con esta medida busca transmitir confianza a los votantes y diferenciarse del resto de candidatos mediante compromisos verificables.

El futuro deportivo del Real Madrid

Riquelme también habló sobre la estructura deportiva que pretende implantar si llega a la presidencia. Destacó la participación de dos leyendas madridistas como Raúl González y Fernando Hierro dentro de su proyecto, aunque evitó revelar el nombre del entrenador que tendría previsto para liderar al equipo.

Al ser consultado sobre un posible regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid, el empresario elogió la trayectoria del técnico portugués, pero dejó claro que su propuesta contempla una dirección deportiva diferente.

Críticas al proceso electoral

El candidato también se refirió al desarrollo de la campaña electoral y aseguró que la información de su candidatura no ha llegado a todos los socios con la misma difusión que la del actual presidente, Florentino Pérez.

Por ello, invitó a los madridistas a comparar detenidamente las diferentes propuestas antes de emitir su voto, analizando tanto los proyectos deportivos como las iniciativas institucionales y sociales.

Mientras las elecciones se acercan, las promesas de fichajes de figuras como Haaland y Rodri han colocado a Enrique Riquelme en el centro del debate entre los aficionados blancos, que esperan conocer cómo evolucionará la carrera por la presidencia de uno de los clubes más importantes del mundo.