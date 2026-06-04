jueves 4  de  junio 2026
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Manchester City considera acciones legales tras anuncio de Riquelme sobre Haaland

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, señaló el miércoles por la noche que, de ganar las elecciones, contratará a Erling Haaland

El delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland (C), es placado por el centrocampista inglés del Everton, Tim Iroegbunam (I), durante el partido de la Premier League entre el Everton y el Manchester City en el estadio Hill Dickinson de Liverpool, el 4 de mayo de 2026.&nbsp;

El delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland (C), es placado por el centrocampista inglés del Everton, Tim Iroegbunam (I), durante el partido de la Premier League entre el Everton y el Manchester City en el estadio Hill Dickinson de Liverpool, el 4 de mayo de 2026. 

PETER POWELL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- El Manchester City sopesa acudir a los tribunales después de que el candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, dijera que si gana las elecciones del 7 de junio la estrella noruega Erling Haaland jugará en el equipo blanco.

Riquelme hizo el anuncio el miércoles por la noche en un programa de la televisión Antena 3, mostrando una camiseta del Real Madrid con el nombre de Haaland y el número 9 estampados.

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Rodri juega "en una posición que el Real Madrid necesita y es un perfil que si yo soy presidente jugará en el Real Madrid", dijo Riquelme en Antena 3.

"Son jugadores, en el caso de Rodri, que tiene contrato y hay que respetar al City, nos sentaríamos a hablar ya el próximo lunes con el City y con su agente", explicó el candidato a la presidencia merengue.

"Y el siguiente es con Haaland, que es una situación diferente, donde tiene una cláusula y querría venir al Real Madrid", añadió Riquelme.

El City respondió este jueves con firmeza al anuncio hecho por Riquelme sobre Haaland.

"Las cosas que se dicen desde España sobre el futuro de Erling Haaland no son ciertas", declaró un portavoz del club.

"No hay ninguna posibilidad de que eso suceda y no hay ninguna cláusula contractual que lo permita (su marcha)", añadió.

"Estamos considerando emprender acciones legales por el uso de la imagen de nuestro jugador en este contexto" de pugna electoral, concluyó el portavoz del equipo inglés.

Haaland llegó al City en 2022 y firmó un nuevo contrato de nueve años y medio en enero de 2025.

Una impecable hoja de vida

El noruego, de 25 años, ha sido un goleador prolífico desde su llegada al Etihad, ganando dos ligas inglesas y una Champions.

Haaland conquistó la Copa de la Liga y la FA Cup esta temporada y, además, se llevó la Bota de Oro de la Premier League con 27 goles.

FUENTE: AFP

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