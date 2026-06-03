Mourinho dice "sí" al Real Madrid si Florentino Pérez es presidente

El entrenador portugués José Mourinho, en ese entonces del Fenerbahce, gesticula durante un partido, el 24 de febrero de 2025.

MADRID.- El entrenador portugués José Mourinho será el elegido para ser el técnico del Real Madrid si el actual presidente Florentino Pérez revalida su puesto en las elecciones del domingo.

Vestido con la camiseta del Real Madrid, Mourinho aparece diciendo "sí" en un pequeño video publicado este miércoles en la cuenta oficial de Instagram de la candidatura de Florentino Pérez.

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Los responsables de la candidatura de Pérez lanzaron el anuncio prácticamente al mismo tiempo en que su rival electoral, Enrique Riquelme, tenía previsto anunciar un gran fichaje en un programa de televisión.

De hecho, el vídeo presentado por la candidatura de Pérez empieza con la leyenda "mientras en la tele hablan, y hablan, y hablan", antes de que salga Mourinho diciendo "sí", vestido de blanco.

Florentino Pérez (2).jpg El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024. AFP

La vuelta del técnico portugués al equipo blanco había sido dada por hecha por la prensa española en las últimas semanas si Pérez lograba revalidar la presidencia blanca.

En caso de victoria de Pérez en las elecciones, Mourinho volvería a hacerse cargo del equipo trece años después de su salida en 2013.

El presidente en funciones del Real Madrid no había confirmado hasta ahora que Mourinho era su elegido, aunque se había deshecho en elogios hacia él cada vez que se le preguntaba al respecto.

"Ha estado con nosotros, nos elevó la competitividad. Y, a partir de ahí, ganamos seis Champions en 10 años", dijo Pérez en una entrevista con la televisión La Sexta el 13 de mayo, al día siguiente de convocar las elecciones.

Mourinho llegó en 2010 al Real Madrid, donde estuvo tres temporadas en las que lidió, principalmente, con el Barcelona de Pep Guardiola y Lionel Messi.

En sus tres años en el conjunto merengue, Mourinho ganó una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

El luso llegaría al Real Madrid tras dirigir esta temporada al Benfica.

Tras desvelarse el nombre del entrenador, Pérez adelantó en un programa de televisión que anunciará el jueves el fichaje de un jugador.

Israel detiene a futbolista palestina

Las autoridades israelíes prolongaron el miércoles la detención de una jugadora de la selección nacional femenina de fútbol palestina, arrestada tras haber sido citada para un interrogatorio en Jerusalén, según altos cargos palestinos.

En respuesta a la AFP, la policía israelí indicó que las detenciones se produjeron tras un incidente durante el cual se arrojaron objetos desde un tejado contra manifestantes en Jerusalén a comienzos de semana.

Se "arrestó a un hombre y a una mujer, de 18 y 20 años, residentes en Jerusalén Este, sospechosos de ser las personas filmadas mientras lanzaban objetos contra los manifestantes", declaró la policía en un comunicado.

FUENTE: AFP