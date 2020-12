"Benzema es el mejor delantero francés de toda la historia"

Precisamente por su trayectoria también fue preguntado y si lamentaba que haber jugado tantos años con Cristiano le haya impedido mejorar sus cifras. "No (me da rabia). Las cosas se hacen poco a poco, ahora es un jugador más hecho, no es un nueve puro, en el sentido que solo piensa en el gol, por eso a mí me gusta. Se asocia y da pases los compañeros, yo lo veo así, eso es lo que me gusta del fútbol. Hoy no ha hecho un gran partido y ha metido dos goles. Eso es lo que tiene Karim", añadió.

Respecto al partido, Zidane dijo que "son tres puntos y a casa". "Hemos sufrido, pero hay que sufrir porque no se puede ganar un partido de la Liga española sin sufrir. Es el cuarto consecutivo y jugamos los tres últimos muy bien desde el minuto 1 hasta el 90. Hoy hemos tenido más dificultades pero hay que estar satisfechos por la victoria", indicó.

"Son tres puntos y a casa. No hay que hablar mucho del partido en sí mismo, lo importante era sumar. Aun jugando menos brillante que otros días, lo importante era sumar cuando no se juega bien", indicó el preparador francés del Real Madrid.

"Es verdad que nos ha costado jugar contra diez después de una semana larga. Normalmente cuando tienes uno jugador más tiene que ser más fácil pero nos ha sido más complicado. Nos hemos precipitado a la hora de jugar, nos ha costado un poco más pero son tres puntos, es una buena victoria y eso es mérito de los jugadores. Un 3-1 en un partido merecido", replicó 'Zizou'.

Por último, en relación a las rotaciones, Zidane comentó que "haga lo que haga se va comentar para bien o para mal". "Yo estoy aquí y tengo que hacer cosas. Hoy hemos cambiado porque creía que debíamos hacer eso. Aquí estamos todos metidos, queremos jugar y lo más importante que al final lo hacemos. Hay que estar contentos por sumar estos tres puntos", finalizó.