"Bocha" Batista deja de ser seleccionador de Venezuela tras fracaso rumbo al Mundial 2026

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este miércoles la salida del técnico argentino Fernando ‘Bocha’ Batista como seleccionador nacional, después de que la Vinotinto quedara eliminada en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.
Fernando ‘Bocha’ Batista dejó de ser técnico de Venezuela tras fracasar en las Eliminatorias 2026. La FVF busca nuevo seleccionador para la Vinotinto.
La derrota 6-3 ante Colombia en Maturín, sumada al triunfo histórico de Bolivia 1-0 sobre Brasil en los 4.150 msnm de El Alto, terminó con las aspiraciones de Venezuela, que buscaba por primera vez un cupo a una Copa del Mundo.
“Tras concluir el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de la FIFA 2026, Fernando ‘Bocha’ Batista ha sido cesado en sus funciones como director técnico de la selección nacional absoluta, junto con todo su cuerpo técnico”, señaló la FVF en un comunicado.
La federación agregó que la decisión se tomó porque “no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo”.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, había pedido poco antes una “reestructuración del cuerpo técnico”. “Hay que corregir lo que haya que corregir y levantar la cabeza. El día de la Vinotinto llegará”, dijo el mandatario.
Batista, que asumió en marzo de 2023 tras la salida de José Pekerman, expresó un mensaje de despedida en la red social X:
“Nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo y con la esperanza de que Venezuela siga creciendo, porque tiene mucho talento y futuro”.
2023
24/03/2023 – Arabia Saudita 1-2 Venezuela (amistoso)
28/03/2023 – Uzbekistán 1-1 Venezuela (amistoso)
15/06/2023 – Honduras 0-1 Venezuela (amistoso)
18/06/2023 – Guatemala 0-1 Venezuela (amistoso)
07/09/2023 – Colombia 1-0 Venezuela (Eliminatorias)
12/09/2023 – Venezuela 1-0 Paraguay (Eliminatorias)
12/10/2023 – Brasil 1-1 Venezuela (Eliminatorias)
17/10/2023 – Venezuela 3-0 Chile (Eliminatorias)
16/11/2023 – Venezuela 0-0 Ecuador (Eliminatorias)
21/11/2023 – Perú 1-1 Venezuela (Eliminatorias)
2024
21/03/2024 – Italia 2-1 Venezuela (amistoso)
24/03/2024 – Guatemala 0-0 Venezuela (amistoso)
Copa América 2024
22/06/2024 – Ecuador 1-2 Venezuela (fase de grupos)
26/06/2024 – Venezuela 1-0 México (fase de grupos)
30/06/2024 – Jamaica 0-3 Venezuela (fase de grupos)
05/07/2024 – Venezuela 1-1 Canadá (cuartos de final, perdió en penales 3-4)
Eliminatorias 2026
05/09/2024 – Bolivia 4-0 Venezuela
10/09/2024 – Venezuela 0-0 Uruguay
10/10/2024 – Venezuela 1-1 Argentina
14/11/2024 – Venezuela 1-1 Brasil
19/11/2024 – Chile 2-1 Venezuela
05/09/2025 – Venezuela 2-0 Perú
09/09/2025 – Venezuela 3-6 Colombia (eliminación, última jornada)
Balance del ciclo Batista
Partidos dirigidos: 28
Victorias: 9
Empates: 11
Derrotas: 8
La FVF indicó que trabaja en la búsqueda de un nuevo seleccionador para encarar el próximo ciclo mundialista. El estreno del nuevo cuerpo técnico se daría en los amistosos de octubre frente a Argentina y Puerto Rico, en un proceso que ya no contará con históricos como Salomón Rondón y Tomás Rincón.
Con esta salida, Venezuela vuelve a iniciar un nuevo ciclo en su búsqueda del sueño mundialista, siendo el único país de la Conmebol que aún no ha disputado una Copa del Mundo.