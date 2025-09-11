"Bocha" Batista deja de ser seleccionador de Venezuela tras fracaso rumbo al Mundial 2026

El entrenador argentino de Venezuela, Fernando Batista, llega a una conferencia de prensa tras el reconocimiento de campo en el estadio Monumental de Maturín, estado de Monagas, Venezuela, el 11 de septiembre de 2023, en vísperas del partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA 2026 contra Paraguay. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció la destitución del entrenador Fernando 'Bocha' Batista el 10 de septiembre de 2025, tras la eliminación de Venezuela de las eliminatorias al Mundial de 2026, sellada el día anterior con una contundente derrota ante Colombia en Maturín.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este miércoles la salida del técnico argentino Fernando ‘Bocha’ Batista como seleccionador nacional, después de que la Vinotinto quedara eliminada en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 .

La derrota 6-3 ante Colombia en Maturín, sumada al triunfo histórico de Bolivia 1-0 sobre Brasil en los 4.150 msnm de El Alto, terminó con las aspiraciones de Venezuela , que buscaba por primera vez un cupo a una Copa del Mundo.

“Tras concluir el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de la FIFA 2026, Fernando ‘Bocha’ Batista ha sido cesado en sus funciones como director técnico de la selección nacional absoluta, junto con todo su cuerpo técnico”, señaló la FVF en un comunicado.

La federación agregó que la decisión se tomó porque “no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo”.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, había pedido poco antes una “reestructuración del cuerpo técnico”. “Hay que corregir lo que haya que corregir y levantar la cabeza. El día de la Vinotinto llegará”, dijo el mandatario.

Batista, que asumió en marzo de 2023 tras la salida de José Pekerman, expresó un mensaje de despedida en la red social X:

“Nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo y con la esperanza de que Venezuela siga creciendo, porque tiene mucho talento y futuro”.

Fernando Batista (2).jpg El seleccionador de Venezuela, Fernando Batista, durante un juego de las eliminatorias mundialistas ante Chile, el 19 de noviembre de 2024. AFP

Resultados de Venezuela con Fernando Batista

2023

24/03/2023 – Arabia Saudita 1-2 Venezuela (amistoso)

28/03/2023 – Uzbekistán 1-1 Venezuela (amistoso)

15/06/2023 – Honduras 0-1 Venezuela (amistoso)

18/06/2023 – Guatemala 0-1 Venezuela (amistoso)

07/09/2023 – Colombia 1-0 Venezuela (Eliminatorias)

12/09/2023 – Venezuela 1-0 Paraguay (Eliminatorias)

12/10/2023 – Brasil 1-1 Venezuela (Eliminatorias)

17/10/2023 – Venezuela 3-0 Chile (Eliminatorias)

16/11/2023 – Venezuela 0-0 Ecuador (Eliminatorias)

21/11/2023 – Perú 1-1 Venezuela (Eliminatorias)

2024

21/03/2024 – Italia 2-1 Venezuela (amistoso)

24/03/2024 – Guatemala 0-0 Venezuela (amistoso)

Copa América 2024

22/06/2024 – Ecuador 1-2 Venezuela (fase de grupos)

26/06/2024 – Venezuela 1-0 México (fase de grupos)

30/06/2024 – Jamaica 0-3 Venezuela (fase de grupos)

05/07/2024 – Venezuela 1-1 Canadá (cuartos de final, perdió en penales 3-4)

Eliminatorias 2026

05/09/2024 – Bolivia 4-0 Venezuela

10/09/2024 – Venezuela 0-0 Uruguay

10/10/2024 – Venezuela 1-1 Argentina

14/11/2024 – Venezuela 1-1 Brasil

19/11/2024 – Chile 2-1 Venezuela

05/09/2025 – Venezuela 2-0 Perú

09/09/2025 – Venezuela 3-6 Colombia (eliminación, última jornada)

Balance del ciclo Batista

Partidos dirigidos: 28

Victorias: 9

Empates: 11

Derrotas: 8

Venezuela tiene la tarea de buscar nueva dirección

La FVF indicó que trabaja en la búsqueda de un nuevo seleccionador para encarar el próximo ciclo mundialista. El estreno del nuevo cuerpo técnico se daría en los amistosos de octubre frente a Argentina y Puerto Rico, en un proceso que ya no contará con históricos como Salomón Rondón y Tomás Rincón.

Con esta salida, Venezuela vuelve a iniciar un nuevo ciclo en su búsqueda del sueño mundialista, siendo el único país de la Conmebol que aún no ha disputado una Copa del Mundo.