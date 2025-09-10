miércoles 10  de  septiembre 2025
Venezuela sufre para digerir la pérdida del sueño mundialista: "Había mucha fe"

En la que ha sido descrita por muchos como la peor jornada deportiva en la historia de Venezuela, la Vinotinto rompió la ilusión de millones de seguidores

Un joven seguidor de la selección de Venezuela observa el último partido de la Vinotinto en la eliminatoria mundialista rumbo a Norteamérica 2026, el 9 de septiembre de 2025.

FEDERICO PARRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Gritos, oraciones, abrazos, lágrimas, molestia... El partido entre Venezuela y Colombia fue un verdadero mar de emociones para los hinchas venezolanos, que se despidieron este martes con desilusión del sueño mundialista tras la derrota de su selección por 6-3.

"Realmente una lástima, había mucha fe. Estábamos súper ilusionados, pero no se dio el resultado. Así es el fútbol y Colombia lo dio todo", dijo Alfredo Carmona, de 23 años, al abandonar la plaza de la Juventud en Caracas, donde vio el cotejo en una gran pantalla.

El próximo Mundial de fútbol de la FIFA tendrá lugar el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá.
Salomón Rondón (centro) celebra tras marcar un gol de penal para Venezuela ante México en el partido por el Grupo B de la Copa América, el miércoles 26 de junio de 2024, en Inglewood, California.
Opinión

¿La Vinotinto va? Es hora de no fallar ni decepcionar

La Vinotinto estuvo cerca de quedarse con el boleto a la repesca, que la acercaría a su primer Mundial de fútbol, pero su derrota ante Colombia otorgó el pase a Bolivia, que contra muchos pronósticos venció 1-0 al Brasil de Carlo Ancelotti en la altura de El Alto.

La Verde disputará en marzo un minitorneo de repechaje con seis selecciones de distintas partes del mundo. El certamen repartirá las dos últimas plazas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

"Veníamos con mucha fe de un proceso muy largo, tenemos muchas cosas que mejorar", añadió el joven tras recordar que la extensa eliminatoria sudamericana comenzó en septiembre de 2023 y constó de 18 fechas.

Había una verdadera ilusión. Los venezolanos apostaban a su fe para obtener el puesto en la repesca y el fervor se sintió en el arranque del partido ante los cafeteros, cuando la Vinotinto abrió la cuenta en Maturín.

El primer tanto tuvo la cuota del goleador histórico venezolano, Salomón Rondón, que ganó la espalda de Davinson Sánchez y cedió el balón en el área a Telasco Segovia, quien remató con un misil que perforó la red del portero Kevin Mier.

"Mi fe siempre va a estar"

Los aficionados celebraron con sonrisas, brincos, saltos y abrazos ese primer gol, pero al final del primer tiempo, cuando Venezuela ya empataba con Colombia, la energía de los hinchas comenzó a apagarse.

"¡Noooo!", gritaban cada vez que el equipo de James Rodríguez y Luis Díaz anotaba un tanto. Se tapaban los ojos frustrados o lanzaban un manotazo... y ya para la cuarta diana muchos abandonaron la plaza desilusionados.

Un niño, vestido con la camisa del atacante Yeferson Soteldo, gritó frustrado y se retiró corriendo del lugar. Lo mismo hizo Wilmary Pérez, una enfermera de 32 años que celebró el inicio del partido, pero que terminó retirándose entre lágrimas.

"Me voy porque siempre lloro cada vez que los veo perder. Claro, no es la primera ni la última, pero es mi país pues, y lo amo con toda mi alma", dijo Pérez. Pese a la desolación, no soltó la mano de su equipo: "Mi fe siempre va a estar en mí".

Ana Valeria Colmenares, de 18 años, rezó hasta el último minuto para que Venezuela tuviera una chance más de pelear por dejar de ser el único combinado de la Conmebol que nunca ha disputado una Copa del Mundo.

"Por favor, por favor", decía con las manos juntas mientras miraba la enorme pantalla que transmitía el partido.

La joven también se arropaba la cabeza con la bandera, pero su deseo no se cumplió. En parte por los cuatro goles que marcó el delantero colombiano Luis Suárez, gran figura de la trágica noche de los pupilos de Fernando "Bocha" Batista.

Estoy "bastante triste", dijo. "Hubo un momento que me puse a rezar (...) porque yo de verdad quería que ganaran, porque iba a ser emocionante para Venezuela, o sea, ganar contra Colombia que son nuestros hermanos iba a ser ¡wao!, pero las cosas se dieron así".

FUENTE: AFP

