Brasil falla en su debut y le da la razón a Ronaldinho

Dijo que "no hay una estrella. Todos los jugadores son promedio, para la actualidad".

Eso fue antes de iniciar la competición en Estados Unidos, sin saber a ciencia cierta si de verdad, la actuacion de la canarinha seria nefasta.

Llegó el dia en que Brasil debutó en la Copa América para el duelo del Grupo D ante Costa Rica y quedaron en evidencia que no pasan un buen momento futbolistico.

El extremo del Real Madrid, llamado a ser uno de los líderes de la selección brasileña, no tuvo su noche: no completó ningún regate, perdió un total de 18 balones y fue sustituido en el minuto 71, cuando dejó su sitio en el once a Endrick. Las sensaciones, más allá de las estadísticas, reflejan que el 7 de la Canarinha se encontró incómodo, neutralizado a la perfección por Jeyland Mitchel, e incapaz de encontrar soluciones que desatascasen el partido. Incluso en zona mixta se quejó del estado del terreno de juego y de sus dimensiones [campos de NFL adaptados para la Copa América]. El plan de Costa Rica salió a las mil maravillas.

Los ticos aprovecharon casa oportunidad para defender su area y alejar El balon.

Brasil sufrió de una jugada de posicion adelantada que evitó un gol. Pero más allá de la poca efectividad de los pateadores brasileños.

A diferencia de Ronaldinho, que con pocas palabras ocasionó más daño al equipo brasileño.

Brasil dispondrá de una nueva oportunidad para recuperar sensaciones el sábado frente a Paraguay en su segundo compromiso la Copa América.