miércoles 5  de  agosto 2026
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Entre gritos y burlas, Neymar protagoniza altercado con aficionados

Antes, durante y después de la victoria del Santos sobre el Remo, Neymar intercambió palabras y burlas con los fanáticos, en un incidente que no pasó a mayores

El atacante del Santos, Neymar, reacciona durante un partido de su club ante el Corinthians, el 12 de febrero de 2025.

El atacante del Santos, Neymar, reacciona durante un partido de su club ante el Corinthians, el 12 de febrero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAO PAULO.- "¡Eliminados! ¡Eliminados!", gritaba Neymar, mientras bailaba burlonamente, en una escaramuza con aficionados y dirigentes del Remo tras la clasificación del Santos a cuartos de final en la Copa de Brasil.

Luego del episodio, ocurrido la noche del martes, el astro brasileño fue criticado con dureza por un directivo del Remo, modesto equipo de la ciudad de Belém, en el norte de Brasil.

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"Ese sinvergüenza de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas aquí y encima viene a provocar", dijo a periodistas Antonio Carlos Teixeira, presidente del club, que jugaba el partido como local.

"¡Nosotros tenemos la culpa de idolatrar a una pandilla de sinvergüenzas como este tipo!", agregó Teixeira con disgusto.

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Neymar, de 34 años, entró a la cancha tras el mediotiempo y en el minuto 74 dio la asistencia del gol de Rony que selló la victoria 1-0 del Santos como visitante en la vuelta del cruce.

Con el triunfo, el cuadro paulista aseguró la clasificación a la próxima fase tras empatar 0-0 en la ida.

El público entonó cánticos contra él desde el calentamiento.

Neymar reaccionó lanzando besos con sorna hacia las gradas y las tensiones fueron subiendo hasta el momento de la burla en el túnel de vestuarios.

El atacante, entre gritos, se golpeaba el escudo del Santos y aficionados derribaron una de las barreras de protección, sin que la situación pasara a mayores, según videos que se hicieron virales en redes sociales.

"¡Gracias por el cariño, Belém!", ironizó Neymar en la red social Instagram, junto a emoticones de risas.

Según la prensa brasileña, podría ser sancionado por la justicia deportiva por el incidente.

Una polémica más

El año pasado, el delantero fue muy cuestionado por una discusión que tuvo a pie de campo con un hincha del Santos que le había llamado "mercenario", en medio de una mala racha de resultados del Peixe.

La exestrella del FC Barcelona y París Saint-Germain pidió entonces disculpas.

El próximo partido del Santos será el domingo contra el Athletico Paranaense, en la liga brasileña. El viejo club de Pelé ocupa la decimoquinta posición, en lucha por evitar el descenso.

FUENTE: AFP

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