Neymar evita pensar en 2027, pero su papá descarta que se retire

El delantero del Santos, Neymar, saluda a la multitud al salir del campo durante el partido de fútbol del Campeonato Paulista A1 entre Corinthians y Santos en el Arena Corinthians en Sao Paulo, el 12 de febrero de 2025.

SAO PAULO.- La estrella brasileña Neymar evitó este lunes pronunciarse sobre un posible retiro al terminar su contrato con el Santos , pero su padre y representante, Neymar da Silva Santos , afirmó categóricamente que el atacante de 34 años "va a seguir jugando fútbol".

Neymar se retiró de la selección brasileña tras disputar el Mundial de Norteamérica , pero tiene un vínculo firmado con el club de sus amores hasta diciembre.

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"Cuando termine mi contrato, voy a pensar si sigo en el Santos, si me marcho, si dejo de jugar. Realmente no sé qué voy a hacer", dijo Neymar al ser preguntado sobre su futuro, en una subasta de caridad organizada por él mismo, en Sao Paulo.

"Vamos poco a poco, vamos partido a partido. Me estoy sintiendo bien físicamente", matizó el exjugador de Barcelona y París Saint-Germain, castigado por una seguidilla de lesiones en los últimos años.

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Su padre y representante, Neymar da Silva Santos, también fue cuestionado al respecto.

"Neymar ama jugar al fútbol. ¿Qué más va a hacer? Él todavía no tiene un título de médico, entonces va a seguir jugando", respondió el empresario.

El Santos está clasificado a octavos de final de la Copa Sudamericana y pelea por mantenerse en la primera división del fútbol brasileño.

En 2025 la justicia brasileña rechazó un pedido de Neymar para frenar la publicación de un podcast que presentó a su padre como un empresario "voraz" que estaba detrás de la mayoría de las decisiones de su carrera.

Procesan a futbolista del Sao Paulo

La justicia brasileña procesó al futbolista del Sao Paulo, Nicolas Bosshardt, de 19 años, por atropellar a un anciano que falleció en el incidente, informaron este martes las autoridades y el club.

Bosshardt fue detenido la noche del lunes en flagrancia tras arrollar a un hombre de 84 años a las afueras de un centro comercial en el barrio de Alphaville, Barueri, en las proximidades de Sao Paulo.

El jugador quedó posteriormente en libertad condicional, según el club y sus abogados.

"Es acusado de participar en una carrera de vehículos a motor en la vía pública y quedó a disposición de la justicia", informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo en un comunicado enviado a la AFP.

Lateral izquierdo de la cantera del Sao Paulo, que ya debutó en primera división y en la Copa Sudamericana, Bosshardt "compareció ante las autoridades competentes y se le dio el derecho a afrontar el procedimiento (judicial) en libertad", publicó el club en una nota.

El equipo dijo que "seguirá acompañando el caso por medio de su departamento jurídico".

FUENTE: AFP