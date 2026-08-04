Neymar evita pensar en 2027, pero su papá descarta que se retire

SAO PAULO.- La estrella brasileña Neymar evitó este lunes pronunciarse sobre un posible retiro al terminar su contrato con el Santos, pero su padre y representante, Neymar da Silva Santos, afirmó categóricamente que el atacante de 34 años "va a seguir jugando fútbol".
Neymar se retiró de la selección brasileña tras disputar el Mundial de Norteamérica, pero tiene un vínculo firmado con el club de sus amores hasta diciembre.
"Cuando termine mi contrato, voy a pensar si sigo en el Santos, si me marcho, si dejo de jugar. Realmente no sé qué voy a hacer", dijo Neymar al ser preguntado sobre su futuro, en una subasta de caridad organizada por él mismo, en Sao Paulo.
"Vamos poco a poco, vamos partido a partido. Me estoy sintiendo bien físicamente", matizó el exjugador de Barcelona y París Saint-Germain, castigado por una seguidilla de lesiones en los últimos años.
Su padre y representante, Neymar da Silva Santos, también fue cuestionado al respecto.
"Neymar ama jugar al fútbol. ¿Qué más va a hacer? Él todavía no tiene un título de médico, entonces va a seguir jugando", respondió el empresario.
El Santos está clasificado a octavos de final de la Copa Sudamericana y pelea por mantenerse en la primera división del fútbol brasileño.
En 2025 la justicia brasileña rechazó un pedido de Neymar para frenar la publicación de un podcast que presentó a su padre como un empresario "voraz" que estaba detrás de la mayoría de las decisiones de su carrera.
Procesan a futbolista del Sao Paulo
La justicia brasileña procesó al futbolista del Sao Paulo, Nicolas Bosshardt, de 19 años, por atropellar a un anciano que falleció en el incidente, informaron este martes las autoridades y el club.
Bosshardt fue detenido la noche del lunes en flagrancia tras arrollar a un hombre de 84 años a las afueras de un centro comercial en el barrio de Alphaville, Barueri, en las proximidades de Sao Paulo.
El jugador quedó posteriormente en libertad condicional, según el club y sus abogados.
"Es acusado de participar en una carrera de vehículos a motor en la vía pública y quedó a disposición de la justicia", informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo en un comunicado enviado a la AFP.
Lateral izquierdo de la cantera del Sao Paulo, que ya debutó en primera división y en la Copa Sudamericana, Bosshardt "compareció ante las autoridades competentes y se le dio el derecho a afrontar el procedimiento (judicial) en libertad", publicó el club en una nota.
El equipo dijo que "seguirá acompañando el caso por medio de su departamento jurídico".
FUENTE: AFP