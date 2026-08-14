Comando Vermlho y PCC pueden incluirse en guerra cibernética de EEUU, según experto

WASHINGTON .- En la mira de Estados Unidos están el PCC (Primer Comando Capital) y el Comando Vermelho (CV) con la guerra cibernética contra organizaciones criminales transnacionales, así lo interpreta el analista de geopolítica, Paulo Henrique Araujo.

El presentador, desde Washington DC, analiza un cambio significativo en la doctrina militar y diplomática de Estados Unidos con respecto al crimen organizado en América Latina.

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Destacó que el presidente de EEUU, Donald Trump, abrió un nuevo y potente frente contra organizaciones criminales transnacionales, al autorizar operaciones capaces de golpear directamente sus estructuras digitales.

Esta medida amplía significativamente las herramientas de Washington al permitir no solo operaciones de vigilancia cibernética avanzada, sino también acciones directas para bloquear, degradar o destruir los sistemas tecnológicos utilizados por estas redes ilícitas.

Araujo plantea que habrá un gran impacto en América Latina y específicamente, en Brasil si bajo los criterios estadounidenses estas bandas de Brasil son catalogadas como organizaciones terroristas transnacionales. Lo que permite el uso de vigilancia avanzada y respuestas tácticas similares a las que se utilizaron una vez contra el ISIS.

Fases de la estrategia de Washington:

Participación del sector privado : el programa contempla una estrecha colaboración con empresas tecnológicas privadas de EEUU (supervisadas por el gobierno) para suministrar sistemas, software de rastreo y soluciones de ciberinteligencia al Pentágono.

: el programa contempla una estrecha colaboración con empresas tecnológicas privadas de EEUU (supervisadas por el gobierno) para suministrar sistemas, software de rastreo y soluciones de ciberinteligencia al Pentágono. Nuevas tácticas operativas: las agencias estadounidenses podrán acceder a redes y sistemas informáticos sin autorización previa de los países de origen para mapear las conexiones financieras, logísticas y operativas del narcotráfico internacional, replicando esquemas de inteligencia militar previamente usados contra redes terroristas globales.

las agencias estadounidenses podrán acceder a redes y sistemas informáticos sin autorización previa de los países de origen para mapear las conexiones financieras, logísticas y operativas del narcotráfico internacional, replicando esquemas de inteligencia militar previamente usados contra redes terroristas globales. Contexto geopolítico regional: el análisis también vincula esta ofensiva con movimientos estratégicos recientes en el hemisferio occidental, tales como la presión diplomática y de seguridad en el Canal de Panamá, la cooperación militar en Paraguay y la captura y extradición de capos de la droga vinculados a redes sudamericanas y mexicanas. Estas acciones las coordina el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth.

Nuevo panorama geopolítico

Araujo afirma que esta discusión, sobre la posibilidad de clasificar al PCC y al CV como organizaciones terroristas transnacionales, describe un panorama geopolítico que incluye la presión también sobre regímenes como el de Cuba y operaciones recientes en Venezuela.

El presentador subraya que se trata de una transformación rápida e histórica del panorama geopolítico del continente, que, según sugiere, es en efecto un “nuevo orden global” que se está estableciendo que implica la participación directa de Estados Unidos en la seguridad regional para contrarrestar la influencia de actores como China, Rusia e Irán.

FUENTE: Con información de Paulo Henrique Araujo