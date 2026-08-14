viernes 14  de  agosto 2026
CRIMEN

Comando Vermlho y PCC pueden incluirse en guerra cibernética de EEUU, según experto

El analista de geopolítica Paulo Henrique Araujo destacó que la ofensiva estadounidense contempla que las agencias podrán tener acceso a redes sin previa autorización

Paulo Henrique Araujo destaca que el PCC y Comando Vermelho puden ser catalogadas organizaciones terroristas (Redes Sociales)

Paulo Henrique Araujo destaca que el PCC y Comando Vermelho puden ser catalogadas organizaciones terroristas (Redes Sociales)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- En la mira de Estados Unidos están el PCC (Primer Comando Capital) y el Comando Vermelho (CV) con la guerra cibernética contra organizaciones criminales transnacionales, así lo interpreta el analista de geopolítica, Paulo Henrique Araujo.

El presentador, desde Washington DC, analiza un cambio significativo en la doctrina militar y diplomática de Estados Unidos con respecto al crimen organizado en América Latina.

Lee además
Detección temprana: Incluye tomografía computarizada de baja dosis (LDCT), biomarcadores en sangre y el uso de inteligencia artificial para mejorar la precisión diagnóstica.
CRIMEN

Brasil desarticula banda que robaba fármacos contra el cáncer y los revendía a hospitales
La Armada de EEUU realiza ejercicios en el Pacífico y también participa en el bloqueo naval a los buques que transitan hacia y desde los puertos y áreas costeras iraníes.
SEGURIDAD HEMISFÉRICA

Armada de EEUU y de Chile comandan el mayor ejercicio del mundo en el Pacífico para rutas seguras

Destacó que el presidente de EEUU, Donald Trump, abrió un nuevo y potente frente contra organizaciones criminales transnacionales, al autorizar operaciones capaces de golpear directamente sus estructuras digitales.

Esta medida amplía significativamente las herramientas de Washington al permitir no solo operaciones de vigilancia cibernética avanzada, sino también acciones directas para bloquear, degradar o destruir los sistemas tecnológicos utilizados por estas redes ilícitas.

Araujo plantea que habrá un gran impacto en América Latina y específicamente, en Brasil si bajo los criterios estadounidenses estas bandas de Brasil son catalogadas como organizaciones terroristas transnacionales. Lo que permite el uso de vigilancia avanzada y respuestas tácticas similares a las que se utilizaron una vez contra el ISIS.

Fases de la estrategia de Washington:

  • Participación del sector privado: el programa contempla una estrecha colaboración con empresas tecnológicas privadas de EEUU (supervisadas por el gobierno) para suministrar sistemas, software de rastreo y soluciones de ciberinteligencia al Pentágono.
  • Nuevas tácticas operativas: las agencias estadounidenses podrán acceder a redes y sistemas informáticos sin autorización previa de los países de origen para mapear las conexiones financieras, logísticas y operativas del narcotráfico internacional, replicando esquemas de inteligencia militar previamente usados contra redes terroristas globales.
  • Contexto geopolítico regional: el análisis también vincula esta ofensiva con movimientos estratégicos recientes en el hemisferio occidental, tales como la presión diplomática y de seguridad en el Canal de Panamá, la cooperación militar en Paraguay y la captura y extradición de capos de la droga vinculados a redes sudamericanas y mexicanas. Estas acciones las coordina el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth.

Nuevo panorama geopolítico

Araujo afirma que esta discusión, sobre la posibilidad de clasificar al PCC y al CV como organizaciones terroristas transnacionales, describe un panorama geopolítico que incluye la presión también sobre regímenes como el de Cuba y operaciones recientes en Venezuela.

El presentador subraya que se trata de una transformación rápida e histórica del panorama geopolítico del continente, que, según sugiere, es en efecto un “nuevo orden global” que se está estableciendo que implica la participación directa de Estados Unidos en la seguridad regional para contrarrestar la influencia de actores como China, Rusia e Irán.

FUENTE: Con información de Paulo Henrique Araujo

Temas
Te puede interesar

Comando Sur lanza alianza con países de América para enfrentar amenazas del crimen organizado

EEUU anuncia reactivación de hidroeléctrica paralizada en Venezuela para generar más electricidad

Una calle llamada Lincoln Díaz-Balart

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El periodista mexicano Jorge Ramos asiste a una conferencia de prensa tras una redada federal de inmigración en un lavadero de autos en Culver City, California, el 11 de junio de 2025.
POLÉMICA

Cuando la pantalla se apaga: las salidas que han sacudido a Univision y Telemundo

Captura de pantalla de un video publicado por el Comando Central de EEUU, en su cuenta de X @CENTCOM el 3 de marzo de 2026, en el que se muestra un ataque con drones como parte de la Operación Furia Épica.
Conflicto bélico

EEUU lanza primer grupo de trabajo multinacional de drones de ataque ante la guerra con Irán

La representante de la oposición de Venezuela, Dinorah Figuera, firma un acuerdo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (a la derecha), después de una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026.
VENEZUELA

Acuerdos del diálogo: ¿Es el fin del chavismo o tendrá capacidad de metamorfosis y jugar papel de oposición?

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader.
Diplomacia

República Dominicana expulsa a 9 diplomáticos cubanos del país y otorga plazo de 7 días para salida

Imagen fotorrealista de una escuela con poca afluencia de estudiantes en el sur de la Florida
ANÁLISIS

Menos alumnos y menos fondos: la crisis que sacude a las escuelas públicas del sur de Florida

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump muestra el gran proyecto en la Casa Blanca con donaciones privadas.
CORTE SUPREMA

Trump apela a la Corte Suprema para restablecer obras en la Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Voluntarios trabajan en el envío de ayudas para Colombia desde el sur de la Florida
SOLIDARIDAD

Miami alista 21 'pallets' de ayuda para damnificados por terremoto en Colombia

Estos y otros actos de crueldad se han vuelto comunes en sur de la Florida, donde el abuso animal es castigado con condenas de hasta cinco años de prisión.
ABUSO ANIMAL

Mujer enfrenta 72 cargos por mantener hacinados a 36 perros en Palm City

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
PUESTOS DE TRABAJO

Florida invierte $9 millones en astillero y proyecta dos mil empleos

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra a Luigi Mangione durante una audiencia preliminar, en un tribunal de Nueva York.
CRIMEN EN NUEVA YORK

Acusado de asesinato de ejecutivo de UnitedHealthcare se declara culpable de acoso