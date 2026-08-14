viernes 14  de  agosto 2026
CONTROVERSIA

Lula quiere conversar con Trump para decirle que no se meta en las elecciones de Brasil

Lula no responsabiliza a Trump por las discordias, sino a Marco Rubio, de quien dice “no le gusta” Brasil ni América Latina

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

RÍO DE JANEIRO.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes que está gestionando una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para poder decirle directamente que no se inmiscuya en los asuntos de Brasil, especialmente en sus elecciones.

“Estoy intentando un contacto con él, cara a cara, para decirle que no se meta en los negocios de Brasil, especialmente en las elecciones. Si se meten, van a perder”, afirmó el mandatario en una entrevista a los podcast Não Inviabilize y As Cunhãs.

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Afirmó que cualquier otro país que quiera dar opiniones sobre las elecciones presidenciales de octubre próximo en Brasil “va a perder”, al acusar a la administración Trump de intromisiones para apoyar a su principal adversario en los comicios, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

“A pesar de los traidores de la patria y de que el hermano de mi adversario (Eduardo Bolsonaro) vive en Estados Unidos diciendo mentiras e infamias de Brasil, vamos a derrotarlos y a defender nuestra soberanía”, dijo.

Lula agregó que nunca se inmiscuyó en las elecciones de Estados Unidos y que espera que Trump no se entrometa en las de Brasil.

Lula no quiere guerra

“No quiero una guerra. Quiero acordar una conversación para decirle que Brasil quiere tener una buena relación con Estados Unidos. No queremos pelear ni con Estados Unidos ni con China ni con Rusia, Bolivia o España”, dijo.

Lula volvió a asegurar que el responsable por la actual crisis entre Brasil y Estados Unidos no es Trump sino su secretario de Estado, Marco Rubio, de quien dijo que “no le gusta” Brasil ni América Latina.

Afirmó que, pese a que su gobierno no quiere una disputa con Estados Unidos, miembros de la administración Trump “están construyendo mentiras contra Brasil”.

Estados Unidos anunció el mes pasado la imposición aranceles adicionales del 25 % y del 12,5 % sobre diferentes productos brasileños con base en informaciones falsas como que Brasil no combate la deforestación o que tolera el trabajo esclavo.

“No quiero una guerra. No tengo los aviones de Estados Unidos ni los navíos de guerra; no tengo bomba atómica. Lo que yo tengo es mi conciencia y la verdad. Con mentiras nadie le gana a Brasil y voy a vencer Estados Unidos por el relato”, afirmó.

Lula aseveró que inició esta semana el proceso para aplicar la Ley de Reciprocidad contra los aranceles de Estados Unidos “para mostrar” que Brasil no es “poca cosa” y que merece respeto.

Añadió que otro motivo de la disputa es que EEUU quería enviar a dos personas para estudiar las urnas electrónicas y cuestionarlas, por lo que Brasil no les dio la visa.

Afirmó igualmente que no aceptará la presión estadounidense para que Brasil le otorgue de inmediato el plácet al nuevo embajador designado por Estados Unidos para Brasilia y que tan solo discutirá ese asunto después de las elecciones.

FUENTE: Con información de EFE

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