lunes 29  de  junio 2026
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Brasil logra agónica clasificación a octavos del Mundial al vencer a Japón

Brasil espera ahora en octavos de final al vencedor del partido que juegan este martes en Arlington, vecino a Dallas, Noruega y Costa de Marfil

Jugadores de Brasil celebran el segundo gol de su selección en un partido del Mundial ante Japón, el 29 de junio de 2026.

Jugadores de Brasil celebran el segundo gol de su selección en un partido del Mundial ante Japón, el 29 de junio de 2026.

PAUL ELLIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

HOUSTON.- Brasil consiguió el lunes una agónica clasificación a octavos de final del Mundial 2026 al vencer por 2-1 a Japón con un gol en el descuento de Gabriel Martinelli (90+5').

Japón había madrugado a Brasil con tanto de Kaishu Sano a los 29 minutos, pero Casemiro igualó a los 56' y el extremo del Arsenal le dio la victoria a la Canarinha en los instantes finales de un partido intenso jugado en el estadio techado de Houston (Texas).

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Los pentacampeones mundiales esperan ahora en octavos de final, el domingo en East Rutherford (Nueva Jersey), al vencedor del partido que juegan este martes en Arlington, vecino a Dallas, Noruega y Costa de Marfil.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti fueron al ataque desde el inicio, pero se vieron sorprendidos por un Japón que les plantó cara, con individualidades como Ueda, Maeda, Junya Ito y Sano, autor del gol inaugural con un disparo desde afuera del área.

La Canarinha, que volvió a desnudar sus fragilidades defensivas, se había ido al descanso con un gol en contra.

Debió rearmar sus estructuras y salir a jugarse la vida. El cabezazo de Casemiro y el tanto agónico de Martinelli lo reconciliaron con una torcida que abarrotó el Houston Stadium y terminó festejando la clasificación.

Martinelli, sin palabras

Autor del gol que decidió este lunes la agónica victoria 2-1 de Brasil sobre Japón en los dieciseisavos de final del Mundial, Gabriel Martinelli se declaró "muy feliz" por el trabajo de "todo el equipo" en un partido que se complicó hasta el final.

Martinelli, de 25 años de edad, entró al campo en el minuto 66 del partido y anotó en el tiempo agregado para dar el triunfo a los pentacampeones del mundo.

"No tengo palabras para describir la alegría que siento en mi corazón al ver a todo Brasil celebrando la clasificación, mi familia, mi madre, mi padre, mis amigos", festejó el atacante del Arsenal inglés.

"Estoy muy feliz por el partido de todo el equipo, que dio el máximo todo el juego", agregó en declaraciones a la transmisión oficial del compromiso, disputado en la ciudad de Houston, Texas.

FUENTE: AFP

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