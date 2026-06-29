lunes 29  de  junio 2026
Fútbol

Japón pierde a Takefusa Kubo ante Brasil, pero confía en repetir la hazaña en el Mundial 2026

Takefusa Kubo será baja por lesión ante Brasil en los dieciseisavos del Mundial 2026. Japón confía en sorprender nuevamente a la Canarinha tras vencerla en un amistoso en 2025.

Keito Nakamura #13 de Japón celebra con Takefusa Kubo #8 tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Japón

Keito Nakamura #13 de Japón celebra con Takefusa Kubo #8 tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Japón

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La selección de Japón afrontará uno de los mayores desafíos del Mundial 2026 sin su principal figura ofensiva. El entrenador Hajime Moriyasu confirmó que Takefusa Kubo no se recuperó de su lesión y será baja para el duelo de este lunes frente a Brasil por los dieciseisavos de final.

El atacante no pudo entrenarse con el resto del grupo y continúa realizando trabajo individual, por lo que el cuerpo técnico descartó su participación en el encuentro que se disputará en el Houston Stadium.

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Pese a la sensible ausencia, Moriyasu transmitió confianza en las posibilidades de su equipo y recordó un antecedente que alimenta la ilusión japonesa: la victoria por 3-2 sobre Brasil en un amistoso disputado en Tokio en octubre de 2025, el primer triunfo de los Samuráis Azules frente a la pentacampeona del mundo.

"Antes pensábamos que teníamos un cero por ciento de posibilidades de ganar, pero esa victoria nos hizo comprender que sí podemos hacerlo", expresó el seleccionador en la conferencia de prensa previa al compromiso.

El técnico reconoció que el partido será de máxima exigencia, aunque aseguró que su equipo saldrá convencido de competir al más alto nivel para buscar el boleto a los octavos de final. Incluso reveló que Japón ha preparado una posible definición por penales y que será él mismo quien elija a los lanzadores si el encuentro llega a esa instancia.

La tanda desde los once pasos trae recuerdos recientes para ambas selecciones. Tanto Japón como Brasil fueron eliminados por Croacia en el Mundial de Catar 2022 mediante penales, los asiáticos en octavos de final y la Canarinha en cuartos.

Moriyasu también admitió que Brasil llega con una ligera ventaja física al haber disfrutado de más días de descanso tras la fase de grupos. Sin embargo, destacó la evolución del fútbol japonés gracias a la presencia de numerosos jugadores en ligas de Europa y Latinoamérica.

"Tenemos la velocidad, la fuerza física, la capacidad para tomar decisiones y las habilidades individuales necesarias para competir con cualquier selección del mundo. Esa experiencia internacional nos ha dado una gran ventaja", afirmó el entrenador.

Con o sin Kubo, Japón buscará escribir otro capítulo histórico frente a una Brasil que parte como favorita, pero que sabe que enfrente tendrá un rival convencido de que la sorpresa es posible.

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