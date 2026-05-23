Bruno Fernandes del Manchester United conquista el premio al mejor jugador de la Premier League

El centrocampista portugués #08 del Manchester United, Bruno Fernandes, aplaude a la multitud al final del partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Manchester United y el Bournemouth en Old Trafford en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 15 de diciembre de 2025.

El portugués Bruno Fernandes fue elegido como el mejor futbolista de la temporada en la Premier League después de liderar la gran campaña del Manchester United.

El mediocampista de 31 años firmó una temporada histórica al igualar el récord de más asistencias en una sola campaña de la Premier League con 20 pases de gol, marca que compartían Thierry Henry y Kevin De Bruyne.

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Además de su capacidad creativa, Fernandes aportó ocho goles en liga y fue pieza clave para que el equipo dirigido por Michael Carrick terminara en la tercera posición y asegurara su clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones.

El capitán del United se convirtió en el primer jugador del club en conquistar este reconocimiento desde la temporada 2010-11. Su rendimiento constante durante toda la campaña también le permitió quedarse anteriormente con el premio al Futbolista del Año otorgado por la Asociación de Periodistas de Fútbol.

Fernandes superó en la votación final a figuras destacadas como David Raya, Gabriel Magalhaes y Declan Rice del Arsenal, además de Erling Haaland y Antoine Semenyo del Manchester City.

Por otra parte, el joven defensor Nico O'Reilly fue elegido como el mejor jugador joven de la temporada.

El futbolista de 21 años logró consolidarse como titular en el lateral izquierdo del City y también destacó actuando en el mediocampo, donde sumó cinco goles y tres asistencias.

O’Reilly tuvo actuaciones decisivas en las finales domésticas, incluyendo un doblete ante el Arsenal en la final de la Copa de la Liga y participación como titular en la victoria del City frente al Chelsea en la final de la FA Cup.

Entre los otros nominados al premio de mejor joven estuvieron Rayan Cherki, Mateus Fernández, Lewis Hall, Michael Kayode, Kobbie Mainoo, Alex Scott y Eli Junior Kroupi.