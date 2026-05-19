martes 19  de  mayo 2026
Fútbol

El Manchester City se prepara para una posible salida de Guardiola

El Manchester City se prepara para una posible salida de Pep Guardiola al final de la temporada, según medios ingleses. Enzo Maresca aparece como favorito para reemplazarlo.

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola (D), reacciona durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre su club y el Tottenham Hotspur en el Etihad Stadium en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 23 de agosto de 2025.&nbsp;

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola (D), reacciona durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre su club y el Tottenham Hotspur en el Etihad Stadium en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 23 de agosto de 2025. 

Darren Staples / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El futuro de Pep Guardiola vuelve a estar rodeado de incertidumbre. Según varios medios británicos, el Manchester City ya estaría preparándose para la posible salida del técnico español al final de la temporada.

De acuerdo con The Daily Mail, Guardiola abandonará el banquillo citizen tras el último partido de la Premier League frente al Aston Villa. Por su parte, la BBC aseguró que el club “espera que siga”, aunque ya habría movimientos internos anticipando una despedida.

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El entrenador catalán, de 55 años, mantiene contrato hasta 2027, pero en los últimos meses ha evitado cerrar completamente la puerta a una salida.

Desde su llegada en 2016, Guardiola ha transformado al City en una de las grandes potencias del fútbol europeo. Bajo su mando, el equipo conquistó 20 títulos, incluyendo seis Premier League y una Liga de Campeones.

En la actual temporada, el conjunto celeste ya levantó la Copa de la Liga y la FA Cup, aunque sus opciones de ganar nuevamente la Premier League quedaron comprometidas tras la victoria del Arsenal ante el Burnley.

Para coronarse campeón, el City necesita vencer al Bournemouth y al Aston Villa en las dos últimas jornadas, además de esperar un tropiezo del Arsenal frente al Crystal Palace.

Mientras tanto, ya comenzaron las especulaciones sobre su posible reemplazo. El principal candidato sería Enzo Maresca, extécnico del Chelsea y exintegrante del cuerpo técnico de Guardiola.

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